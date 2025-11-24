# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζώδια: Αναλυτικές προβλέψεις εβδομάδας 24–30 Νοεμβρίου 2025

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου φέρνει δυναμικές όψεις που επηρεάζουν σχέσεις, οικονομικά και επαγγελματικές εξελίξεις. Η σύνοδος Ερμή–Αφροδίτης και η επιστροφή των πλανητών σε ορθή φορά δίνουν νέα ώθηση, όμως η αντίθεση Αφροδίτης–Ουρανού προμηνύει στιγμές ανατροπής – ιδιαίτερα στο τέλος της εβδομάδας.

Δείτε αναλυτικά τι επιφυλάσσουν τα άστρα για κάθε ζώδιο.

 
Κριός
Η εβδομάδα ξεκινά με άνοδο στα οικονομικά, καθώς η σύνοδος Ερμή–Αφροδίτης στις 25/11 φωτίζει τον τομέα των πόρων σας. Ευχάριστες εξελίξεις στο σπίτι και στην οικογένεια φέρνει το τρίγωνο Αφροδίτης–Δία στις 26/11. Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να μπει ξαφνικά στη ζωή σας λίγο πριν ο Κρόνος επιστρέψει σε ορθή φορά (27/11). Από τις 29/11, οι διαπραγματεύσεις και οικονομικές συμφωνίες διευκολύνονται. Με την είσοδο της Αφροδίτης στον Τοξότη (30/11), ευνοούνται ταξίδια και νέοι έρωτες.

Ταύρος
Η προσοχή στρέφεται στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Η σύνοδος Ερμή–Αφροδίτης στις 25/11 ενισχύει την επικοινωνία και τις πιθανότητες νέων συνεργασιών, ενώ το τρίγωνο Αφροδίτης–Δία στις 26/11 φέρνει τύχη σε δεσμεύσεις, ακόμη και σε προτάσεις γάμου. Από 29/11 ο Ερμής ορθοδρομεί, όμως η αντίθεσή του με τον Ουρανό μπορεί να φέρει ανατροπές το Σαββατοκύριακο...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

