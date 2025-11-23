Αριθμολογία: Ο «γρουσούζικος» αριθμός για κάθε ζώδιο – Ποιον να αποφεύγετε για να κρατήσετε μακριά την κακή τύχη

Η αστρολογία και η αριθμολογία συχνά συνδυάζονται, αποδίδοντας σε κάθε ζώδιο συγκεκριμένες δονήσεις που θεωρείται πως επηρεάζουν την ενέργεια, τη διάθεση και την τύχη του. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, κάθε ζώδιο έχει έναν «δύσκολο» ή «άτυχο» αριθμό, ο οποίος, σύμφωνα με την αριθμολογία, καλό είναι να αποφεύγεται σε σημαντικές επιλογές – από ημερομηνίες και αριθμούς τηλεφώνου, μέχρι πινακίδες, μετακομίσεις ή ραντεβού.

Οι άτυχοι αριθμοί συνδέονται ενεργειακά με τους πλανήτες που κυβερνούν τα ζώδια και θεωρείται ότι έρχονται «σε σύγκρουση» με τη φύση τους.

Δείτε ποιος είναι ο αριθμός που καλύτερα να μείνετε… μακριά, ανάλογα με το ζώδιό σας.



???? Ο άτυχος αριθμός για κάθε ζώδιο

Κριός: 6

Ταύρος: 7

Δίδυμος: 3

Καρκίνος: 4

Λέων: 9

Παρθένος: 8

Ζυγός: 5

Σκορπιός: 2

Τοξότης: 6

Αιγόκερως: 3

Υδροχόος: 4

Ιχθύς: 1



♈ Κριός – 6

Ο αριθμός 6, συνδεδεμένος με ηρεμία και συμβιβασμό, «κόβει» την ενέργεια και την ορμή του Κριού, κάνοντάς τον να νιώθει άτονος και παθητικός.

♉ Ταύρος – 7

Ο στοχαστικός αριθμός 7 δημιουργεί αναστάτωση στην ανάγκη του Ταύρου για σταθερότητα, φέρνοντας πιθανά απρόσμενα έξοδα ή έλλειψη συγκέντρωσης.

♊ Δίδυμος – 3

Ο αριθμός 3 ενισχύει τη διάσπαση προσοχής και το άγχος, θολώνοντας την επικοινωνία — το δυνατό σημείο των Διδύμων.

♋ Καρκίνος – 4

Ο «βαρύς» αριθμός 4 επηρεάζει την οικογενειακή ηρεμία και μπορεί να φέρει δυσαρέσκεια ή εντάσεις στο σπίτι.

♌ Λέων – 9

Το 9 μπλοκάρει τη δημιουργική έκφραση και τον ενθουσιασμό του Λέοντα, μειώνοντας τη γοητεία και τη λάμψη του.

♍ Παρθένος – 8

Ο αριθμός 8 ενισχύει την ήδη έντονη κριτική φύση του Παρθένου, οδηγώντας σε υπερανάλυση, άγχος και ψυχική πίεση.

♎ Ζυγός – 5

Ο απρόβλεπτος αριθμός 5 μπορεί να ταράξει την ισορροπία του Ζυγού, δημιουργώντας διλήμματα και συγκρούσεις.

♏ Σκορπιός – 2

Ο αριθμός 2 ενεργοποιεί ζήλιες και ανασφάλειες, φέρνοντας στην επιφάνεια πιο σκοτεινά συναισθήματα του Σκορπιού.

♐ Τοξότης – 6

Το 6 προκαλεί αίσθημα περιορισμού στους ελεύθερους Τοξότες, «σβήνοντας» την περιπετειώδη τους διάθεση — ειδικά σε ταξίδια.

♑ Αιγόκερως – 3

Ο αριθμός 3 διαταράσσει τη δομή και τη συνέπεια του Αιγόκερου, οδηγώντας σε αποδιοργάνωση και απογοήτευση.

♒ Υδροχόος – 4

Το 4 συγκρούεται με την ανεξαρτησία και την καινοτομία του Υδροχόου, εντείνοντας την ανάγκη του να ξεφύγει από τη ρουτίνα.

♓ Ιχθύς – 1

Ο αριθμός 1 ενισχύει τη μοναχικότητα και την απομάκρυνση, κάτι που οι συναισθηματικοί Ιχθύες βιώνουν πολύ έντονα.



Σύμφωνα με την αριθμολογία, η αποφυγή του άτυχου αριθμού του ζωδίου σας μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε μακριά περιττές δυσκολίες και ενεργειακές «τρικλοποδιές».

Εξάλλου —ποιος θέλει να προκαλέσει την τύχη του;

