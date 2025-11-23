Αυτή η εβδομάδα απογειώνει τρία ζώδια – Ποιοι μπαίνουν σε περίοδο τύχης και νέων ξεκινημάτων

Η εβδομάδα 24–30 Νοεμβρίου ανοίγει ένα φωτεινό παράθυρο για τρία ζώδια, που μετά την ένταση των προηγούμενων εβδομάδων βλέπουν την ενέργεια να αλλάζει υπέρ τους. Οι καθυστερήσεις και η σύγχυση δίνουν τη θέση τους σε καθαρό μυαλό, νέες προοπτικές και διάθεση για δράση.

Είναι η στιγμή να προστατεύσεις τον εαυτό σου από ό,τι σε εξαντλεί και να επιτρέψεις στις εξελίξεις να σε πάνε ένα βήμα παρακάτω. Το σύμπαν φαίνεται πιο συνεργάσιμο από ποτέ.

Κριός

Η τύχη δεν σε εγκατέλειψε ποτέ, αλλά αυτή την εβδομάδα μοιάζει να σου κάνει ιδιαίτερη… χάρη. Μια θετική, έντονη ενέργεια σε περιβάλλει και σε συνοδεύει μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Με την Αφροδίτη στον Τοξότη, το πλανητικό σκηνικό σε στηρίζει να κάνεις restart σε ζητήματα που είχες αφήσει πίσω. Οι οικονομικές ευκαιρίες που εμφανίζονται τώρα αξίζουν την προσοχή σου.

Μη φοβηθείς να εκφράσεις αυτό που θες∙ αγάπησε τη ζωή με τη γενναιοδωρία που σε χαρακτηρίζει και θα σου ανταποδώσει την εύνοιά της.

Καρκίνος

Ο Κρόνος στους Ιχθύες λειτουργεί σαν οδηγός της τύχης σου αυτή την περίοδο, γι’ αυτό και όλα δείχνουν να πηγαίνουν ακριβώς προς την κατεύθυνση που θέλεις.

Μπαίνεις σε μια από τις πιο σημαντικές και ευνοϊκές φάσεις των τελευταίων χρόνων. Η δράση σου γίνεται πιο ουσιαστική, οι στόχοι σου ξεκαθαρίζουν και μπαίνουν οι βάσεις για ένα μέλλον γεμάτο σταθερότητα και αφθονία.

Κράτα τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά· οι αποφάσεις αυτής της εβδομάδας θα παίξουν ρόλο σε θέματα δουλειάς και οικογένειας.

Ιχθύες

Οι δυσκολίες που πέρασες τα τελευταία χρόνια δεν πήγαν χαμένες — τώρα γίνονται η δύναμή σου.

Αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να δεις καθαρά προς τα πού θέλεις να κατευθυνθείς. Ακόμη κι αν οι εξελίξεις δεν μοιάζουν με αυτό που είχες φανταστεί, έχεις την επιλογή να τις διαμορφώσεις.

Με λίγη τόλμη, χαράζεις μια νέα πορεία χωρίς φόβο για στραβοπατήματα. Ό,τι έμαθες από τις δυσκολίες σε προετοιμάζει για μια πιο αισιόδοξη συνέχεια — και, αυτή τη φορά, χωρίς εμπόδια.

