Η καλύτερη παρηγορήτρα για κάθε ζώδιο. Αυτόν τον ώμο πρέπει να βρεις για να κλάψεις

Αυτό τον ώμο πρέπει να βρεις για να κλάψεις!

Η καλύτερη παρηγορήτρα για κάθε ζώδιο

Αυτό το ζώδιο ξέρει πώς να σε παρηγορήσει, τι πρέπει να σου πει για να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα γιατί κι εκείνο την ίδια ανάγκη θα έχει, αν βρεθεί στη δική σου θέση. Ενδεχομένως με κάποια ζευγάρια ζωδίων να απορήσετε, αλλά πιστέψτε μας είναι οι καλύτερες δυνατές παρηγορήτρες που μπορούσαμε να βρούμε!

-Ο Κριός θέλει έναν Υδροχόο να του σταθεί γιατί απλούστατα με την ψυχραιμία που τον διακατέχει, εύκολα μπορεί να τον κάνει να δει τα πράγματα τελείως αλλιώς και να προχωρήσει παρακάτω.

-Ο Ταύρος θέλει τον συναισθηματικό Καρκίνο. Μόνο εκείνος μπορεί να τον καταλάβει όταν θα το ρίξει στη μάσα για να ξεπεράσει έναν χωρισμό!

-Ο Δίδυμος θέλει τον Ζυγό. Και αυτό διότι είναι ο καλύτερος για να βγει μαζί του, να διασκεδάσει μαζί του και φυσικά να του γνωρίσει… νέο κόσμο. Και ποιος ξέρει; Ίσως και το επόμενο ταίρι του.

-Ο Καρκίνος θέλει έναν Ταύρο στο πλευρό του ακριβώς για τους ίδιους λόγους που ο Ταύρος τον θέλει στο δικό του και τους αναφέραμε πιο πάνω.

-Ο Λέων θέλει έναν Αιγόκερω. Διότι μόνο εκείνος θα του μιλήσει με μεγάλη ψυχραιμία και θα τον γειώσει, όταν εκείνος «φουντώσει» και θελήσει να τους «δαγκώσει» όλους.





-Η Παρθένος χρειάζεται έναν φίλο που να είναι Τοξότης. Και αυτό γιατί έχει τόσο «σκληρή» γλώσσα για να τον βάλει στην θέση του και να τον βοηθήσει να ξεκολλήσει από την μιζέρια του.

-Ο Ζυγός, από την άλλη, μόνο σε έναν Ιχθύ μπορεί να κλαφτεί με μεγάλη άνεση. Διότι ο Ιχθύς βλέπει τα πράγματα όπως εκείνος. Είναι το ίδιο συναισθηματικός και το εξίσου ρομαντικός.

-Ο Σκορπιός είναι μια κατηγορία μόνος του ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΑΓΚΗ. Μόνος του το πέρασε κι αυτό που λέει και ο Αντώνης Ρέμος.

-Ο Τοξότης θα βρει παρηγοριά σε έναν Υδροχόο. Ελεύθερα πνεύματα και οι δυο, σκέφτονται out of the box, βλέπουν τα πράγματα με μια… διαφορετική ματιά και θα κανονίσουν και τα ταξιδάκια τους σε μέρη μακρινά και ασυνήθιστα.

-Ο Αιγόκερως –όπως και ο Σκορπιός- δεν λέει ποτέ τον πόνο του σε κανένα. Θα απομονωθεί, θα «γλύψει» τις πληγές του και όταν νιώσει λίγο καλύτερα θα ξαναβγεί στον κόσμο.

-Ο Υδροχόος έχει ανάγκη τον Κριό για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω όταν μιλήσαμε για το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου.

-Ο Ιχθύς χρειάζεται έναν Ζυγό, ακριβώς για τους ίδιους λόγους που ο Ζυγός χρειάζεται εκείνον και τους αναφέραμε λίγο πιο πάνω, κυρίως αν πρόκειται για ερωτικά θέματα.