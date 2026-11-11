Η Yangwang κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας

Η Yangwang, η πολυτελής μάρκα που ανήκει στον Όμιλο BYD, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) παγκοσμίως, κατάφερε να καταρρίψει το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας. Με το hypercar U9 Xtreme, η εταιρεία ξεπέρασε το όριο των 500 χιλιομέτρων την ώρα, ανεβάζοντας την τεχνολογία της αυτοκίνησης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο διαθέτει εντυπωσιακή ισχύ 3.019 ίππων, σημείωσε μια εκπληκτική επίδοση 503,17 χιλιομέτρων την ώρα, ξεπερνώντας έτσι την προηγούμενη δική της επίδοση που είχε καταγραφεί πέρυσι.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας

Η νέα επίδοση των 503,17 χιλιομέτρων την ώρα αποτελεί ένα σημαντικό και ιστορικό ορόσημο για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Το hypercar U9 Xtreme της Yangwang, με την εκπληκτική του ισχύ των 3.019 ίππων, κατάφερε να υπερβεί την προηγούμενη επίδοση των 496,22 χιλιομέτρων την ώρα, η οποία είχε σημειωθεί από το ίδιο μοντέλο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτή η πρόσφατη επιτυχία δεν είναι απλώς μια βελτίωση, αλλά χάρισε στο μοντέλο δύο νέα και αναγνωρισμένα Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τις κορυφαίες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στην κατασκευή οχημάτων.

Συγκεκριμένα, το U9 Xtreme βραβεύτηκε με ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από αυτοκίνητο παραγωγής σε διαδρομή προς μία κατεύθυνση. Παράλληλα, του απονεμήθηκε ένα ακόμη Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής, επίσης σε διαδρομή προς μία κατεύθυνση. Οι διπλές αυτές διακρίσεις υπογραμμίζουν την πρωτοποριακή θέση της Yangwang στον τομέα των οχημάτων υψηλών επιδόσεων και την ικανότητά της να συνδυάζει την πολυτέλεια με την απόλυτη ταχύτητα.

Επίσημη αναγνώριση και τοποθεσία

Η ιστορική επίδοση που κατέγραψε η Yangwang έχει λάβει επίσημη αναγνώριση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), τον παγκόσμιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η αναγνώριση από έναν τόσο έγκυρο οργανισμό προσδίδει κύρος και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα και το μέγεθος του επιτεύγματος, το οποίο πλέον έχει καταγραφεί επίσημα στην ιστορία της αυτοκίνησης ως ένα σημείο αναφοράς.

Η κατάρριψη του προηγούμενου ρεκόρ σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, σε μια στρατηγικά επιλεγμένη τοποθεσία. Η δοκιμή έλαβε χώρα στον Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Al Dhafra του Αμπού Ντάμπι. Η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία, καθώς καταδεικνύει τη δυνατότητα του Αμπού Ντάμπι να φιλοξενεί τόσο σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο της αυτοκίνησης, χάρη στις προηγμένες υποδομές που διαθέτει και τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Ο έμπειρος οδηγός Marc Basseng

Πίσω από το τιμόνι του Yangwang U9 Xtreme, κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής επίδοσης, βρισκόταν και πάλι ο Marc Basseng. Ο Basseng είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος οδηγός, γνωστός για την ικανότητά του στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων και αντοχής. Η παρουσία του δεν ήταν η πρώτη σε μια τέτοια προσπάθεια, καθώς είχε οδηγήσει το U9 Xtreme και στην προηγούμενη κατάρριψη του ρεκόρ, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στην πίστα ATP Papenburg. Η συνεχής του συμμετοχή και η εξειδίκευσή του συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της νέας, υψηλότερης ταχύτητας.

Η συνεργασία μεταξύ της προηγμένης τεχνολογίας του οχήματος και της οδηγικής δεξιοτεχνίας του Marc Basseng αποδεικνύεται καίρια. Ο ρόλος του Basseng ήταν κεντρικός στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του hypercar, επιτρέποντας την ασφαλή και επιτυχημένη επίτευξη των τόσο υψηλών ταχυτήτων. Η εμπειρία του σε ακραίες συνθήκες οδήγησης ήταν αναμφίβολα ένας παράγοντας που συνέβαλε στην κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ.

Η τεχνολογική καινοτομία της Yangwang

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία επιδίωκε να ξεπεράσει το ψυχολογικό και τεχνικό φράγμα των 500 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, κανένα αυτοκίνητο παραγωγής με συμβατικά συστήματα κίνησης εσωτερικής καύσης δεν είχε καταφέρει να επιτύχει αυτό τον στόχο. Η Yangwang, αξιοποιώντας στο έπακρο τις πρωτοποριακές δυνατότητες των αμιγώς ηλεκτρικών κινητήρων και των προηγμένων τεχνολογιών μπαταριών της μητρικής της εταιρείας, BYD, κατάφερε να εισάγει τα αυτοκίνητα παραγωγής στην εποχή των «500+» χιλιομέτρων την ώρα.

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Yangwang πέτυχαν αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις τριών ετών από την έναρξη του προγράμματος U9. Αυτό καταδεικνύει την ταχύτητα εξέλιξης, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στην εφαρμογή νέων και πρωτοποριακών λύσεων. Η χρήση της αμιγώς ηλεκτρικής τεχνολογίας αποδείχθηκε καθοριστική για την υπέρβαση των ορίων που έθεταν τα παραδοσιακά συστήματα κίνησης, ανοίγοντας νέους δρόμους για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki