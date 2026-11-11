Η νέα εποχή του gov.gr με αυτόματη αναζήτηση δικαιολογητικών και αλλαγές σε κάμερες και social media

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του gov.gr, καθώς και εξελίξεις σε θέματα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων και προστασίας ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο υπουργός περιέγραψε τη νέα έκδοση της πλατφόρμας gov.gr, η οποία θα επιτρέπει την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών χωρίς την ανάγκη αναζήτησης και υποβολής ψηφιακών πιστοποιητικών από τους πολίτες.

Νέα εποχή για το gov.gr με αυτόματη αναζήτηση δικαιολογητικών

Η νέα έκδοση του gov.gr, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2027, φιλοδοξεί να απλοποιήσει σημαντικά τις διοικητικές διαδικασίες. Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι, χάρη στις διαλειτουργικότητες που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να κατεβάζουν, έστω και ψηφιακά, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Αντίθετα, με τη συναίνεσή τους, τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνται αυτόματα για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών. Αυτό αφορά ακόμα και «βαριές» διαδικασίες που μπορεί να απαιτούν πέντε ή και δέκα τέτοιου είδους πιστοποιητικά. Ο πολίτης θα συναινεί στη χρήση των στοιχείων του για τη συγκεκριμένη αιτούμενη χρήση, και η διαδικασία θα «τρέχει» μόνη της, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσει πιστοποιητικό ή να κάνει υπεύθυνη δήλωση.

Επέκταση του δικτύου έξυπνων καμερών για τροχαίες παραβάσεις

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε εκτενώς και στο σύστημα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Στην περιοχή της Αττικής, υπάρχουν ήδη 388 κάμερες της Περιφέρειας, στις οποίες προστίθενται περίπου 40 επιπλέον έξυπνες κάμερες τοποθετημένες σε δρόμους και λεωφορεία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, οι δύο διαγωνισμοί που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα και την προμήθεια των υπόλοιπων χιλίων καμερών έχουν ολοκληρωθεί. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στη φάση αξιολόγησης των προσφορών. Διευκρινίστηκε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν οφείλονταν σε ζητήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, η οποία ξεπερνά το 30% από το 2019, τονίζοντας ότι πλέον «η κλήση έρχεται σε μερικές ώρες, όχι σε δέκα χρόνια».

Ηλεκτρονική αποστολή κλήσεων και προσοχή στις απόπειρες εξαπάτησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο ηλεκτρονικής αποστολής των κλήσεων και στην ανάγκη για επαγρύπνηση απέναντι σε πιθανές απόπειρες εξαπάτησης. Οι παραβάτες θα λαμβάνουν ένα μήνυμα SMS ως ειδοποίηση. Ωστόσο, ο υπουργός τόνισε με σαφήνεια ότι το SMS αυτό «δεν θα έχει ποτέ σύνδεσμο τον οποίο θα πατήσετε».

Η ειδοποίηση μέσω SMS θα ενημερώνει τον παραβάτη για την ύπαρξη κλήσης, η οποία θα βρίσκεται διαθέσιμη στη θυρίδα του στο gov.gr Wallet. Αυτός ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αποφυγή phishing και άλλων μορφών ηλεκτρονικής απάτης, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις επίσημες πληροφορίες με ασφαλή τρόπο.

Προστασία ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε στο θέμα της προστασίας των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Ελλάδα έχει ήδη θεσπιστεί σχετική νομοθεσία, και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις ψηφιακές πλατφόρμες ενόψει της εφαρμογής της από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το κύριο αίτημα προς τις πλατφόρμες, όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαστεργίου, είναι η επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών. Ο έλεγχος αυτός, ωστόσο, δεν συνεπάγεται την ταυτοποίηση του χρήστη, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ασφάλεια των νεαρών χρηστών στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki