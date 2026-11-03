Ο φοιτητής που έφτιαξε drone 790 χλμ./ώρα στο δωμάτιό του και κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων

Ένας φοιτητής αεροναυπηγικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετέτρεψε το δωμάτιο της φοιτητικής του εστίας σε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο, δημιουργώντας ένα μικρό αεροσκάφος με κινητήρα τζετ. Ο Τόμας Σάλβο, που σπουδάζει στο Georgia Institute of Technology, κατασκεύασε το αεροσκάφος, το οποίο ονόμασε Reaper, και σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε να φτάσει την εντυπωσιακή ταχύτητα των 790 χιλιομέτρων την ώρα. Το εγχείρημα του νεαρού φοιτητή έχει πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο, καθώς ο ίδιος φιλοδοξεί να ξεπεράσει το φράγμα του ήχου και να διεκδικήσει ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Το φιλόδοξο εγχείρημα του Reaper

Το αεροσκάφος Reaper δεν αποτελεί απλώς ένα γρήγορο τηλεκατευθυνόμενο όχημα, αλλά ένα φιλόδοξο εγχείρημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από τον Τόμας Σάλβο. Ο νεαρός φοιτητής δημιούργησε τρία τέτοια αεροσκάφη, με το καθένα να ζυγίζει περίπου πέντε κιλά και να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φορτίο περίπου 1,2 κιλών. Το κόστος κατασκευής για κάθε ένα από αυτά τα αεροσκάφη ανήλθε περίπου στα 13.000 δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα των υλικών και της τεχνολογίας που ενσωματώθηκαν.

Η κατασκευή του Reaper βασίζεται σε ένα σώμα από ανθρακονήματα, ενώ στο εσωτερικό του έχει ενσωματωθεί μια ειδικά σχεδιασμένη δομή, με στόχο τον περιορισμό του συνολικού βάρους. Η πρόωση του αεροσκάφους επιτυγχάνεται μέσω ενός μικρού αεριοστρόβιλου κινητήρα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της κατασκευής είναι ένα εξάρτημα που δημιουργήθηκε με τρισδιάστατη εκτύπωση από τιτάνιο. Αυτή η καινοτομία επέτρεψε την τοποθέτηση του κινητήρα σε διαφορετικό σημείο, βελτιώνοντας έτσι την κατανομή του βάρους χωρίς να απαιτηθεί η προσθήκη επιπλέον υλικού, κάτι που συνέβαλε στην αεροδυναμική του απόδοση.

Εντυπωσιακές ταχύτητες και ανεπίσημα ρεκόρ

Σύμφωνα με τον Τόμας Σάλβο, το αεροσκάφος Reaper έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την κορυφαία του ταχύτητα για περίπου τέσσερα λεπτά. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι σε πρόσφατη πτήση, το Reaper έφτασε τα 790 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η επίδοση, αν επιβεβαιωθεί επίσημα, ξεπερνά την προηγούμενη αναφορά των 748 χιλιομέτρων την ώρα, η οποία αποτελούσε το σημείο αναφοράς για τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επίδοση των 790 χλμ./ώρα δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί επίσημα από τους αρμόδιους φορείς.

Το μεγάλο έπαθλο των 800.000 δολαρίων

Το όνειμα του νεαρού φοιτητή συνδέεται άμεσα με μια πρόκληση που έχει θέσει ο Μπλέικ Σολ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Boom Supersonic. Πρόκειται για ένα έπαθλο ύψους 800.000 δολαρίων, το οποίο απευθύνεται σε ερασιτέχνες κατασκευαστές που θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα αεροσκάφος ικανό να υπερβεί το φράγμα του ήχου. Οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση αυτού του επάθλου είναι ιδιαίτερα αυστηρές και απαιτητικές, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο δυσκολίας του εγχειρήματος.

Για να κερδίσει κάποιος το έπαθλο, το αεροσκάφος που θα κατασκευάσει πρέπει να πετάξει ταχύτερα από τον ήχο για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα. Επιπλέον, αυτή η επίδοση δεν πρέπει να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια κατακόρυφης βουτιάς. Μετά την πτήση, το αεροσκάφος οφείλει να προσγειωθεί με επιτυχία, χωρίς να υποστεί καταστροφές. Τέλος, για την επικύρωση της επίδοσης, απαιτείται η ολοκλήρωση δύο επιτυχημένων πτήσεων εντός της ίδιας ημέρας, χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στη βασική κατασκευή του αεροσκάφους μεταξύ των δύο πτήσεων.

Ο δρόμος προς την υπέρβαση του φράγματος του ήχου

Παρά την εντυπωσιακή ταχύτητα των 790 χιλιομέτρων την ώρα που υποστηρίζει ο Σάλβο, το αεροσκάφος Reaper βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά από τον τελικό στόχο της υπέρβασης του φράγματος του ήχου. Η ταχύτητα του ήχου στο επίπεδο της θάλασσας υπολογίζεται περίπου στα 1.235 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που σημαίνει ότι η τρέχουσα επίδοση του Reaper υπολείπεται σημαντικά αυτής της τιμής. Ο Τόμας Σάλβο, ωστόσο, παραμένει αισιόδοξος για την εξέλιξη του εγχειρήματός του.

Ο ίδιος εκτιμά ότι με τις επόμενες δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν, σε συνδυασμό με ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις στην κατασκευή του αεροσκάφους, το Reaper θα μπορούσε να φτάσει και να ξεπεράσει τα 800 χιλιόμετρα την ώρα. Το αν θα καταφέρει τελικά να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο του να σπάσει το φράγμα του ήχου και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο των 800.000 δολαρίων, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα που θα απαντηθεί στις μελλοντικές του προσπάθειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta