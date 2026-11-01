Η Boeing χρησιμοποίησε εννέα τόνους πατάτες για να λύσει το πρόβλημα του Wi-Fi στα αεροπλάνα

Η Boeing αντιμετώπισε ένα χρόνιο πρόβλημα σχετικά με την ασθενή σύνδεση Wi-Fi στα αεροπλάνα, ένα ζήτημα που αποτελούσε πρόκληση για την παροχή επαρκούς διαδικτύου στους επιβάτες. Για να βρεθεί λύση σε αυτή την κατάσταση, η εταιρεία κατέφυγε σε μια πρωτότυπη μέθοδο, χρησιμοποιώντας συνολικά εννέα τόνους πατάτες. Τα λαχανικά αυτά λειτούργησαν ως «ομοιώματα» επιβατών, επιτρέποντας την προσομοίωση των συνθηκών μέσα στην καμπίνα ενός αεροσκάφους.

Το πρόβλημα της ασθενούς σύνδεσης Wi-Fi

Η κατοχή ενός δικτύου Wi-Fi θεωρείται πλέον βασική ανάγκη για τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι όπου η εξασφάλιση μιας επαρκούς σύνδεσης φάνταζε ακατόρθωτη, με τα αεροπλάνα να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μέχρι πρόσφατα. Το βασικό ζήτημα εντοπιζόταν στο γεγονός ότι τα κύματα συχνοτήτων 2,4 και 5 gigahertz απορροφώνται από το ανθρώπινο σώμα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε μια καμπίνα με περισσότερους από 50 επιβάτες, το σήμα να αναπηδά από τον έναν άνθρωπο στον άλλον, χάνοντας ισχύ σε κάθε βήμα της διαδρομής του. Η κατάσταση αυτή δημιουργούσε σημαντικές δυσκολίες στην παροχή σταθερής και ισχυρής σύνδεσης διαδικτύου σε όλους τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Οι πατάτες ως προσωρινοί αντικαταστάτες επιβατών

Προκειμένου να αναπαραχθεί πιστά το σενάριο της απορρόφησης των κυμάτων από τους επιβάτες, η Boeing επέλεξε να χρησιμοποιήσει πατάτες. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι οι πατάτες είναι πλούσιες σε νερό, ιδιότητα που τους επιτρέπει να μιμούνται εξαιρετικά τη συμπεριφορά του ανθρώπινου σώματος ως προς την απορρόφηση των συχνοτήτων. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν εννέα τόνοι από αυτά τα λαχανικά για τις δοκιμές.

Επιπλέον, ο αριθμός των επιβατών και ο τρόπος κατανομής των καθισμάτων στην καμπίνα ενός αεροσκάφους επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση των πατατών επέτρεψε την αναπαραγωγή αυτής της συνήθους κατάστασης, δημιουργώντας ένα ρεαλιστικό περιβάλλον για τη διεξαγωγή των απαραίτητων μετρήσεων και ρυθμίσεων.

Η διαδικασία των δοκιμών στο έδαφος

Οι δοκιμές για την επίλυση του προβλήματος του Wi-Fi πραγματοποιήθηκαν σε ένα αεροσκάφος που βρισκόταν εκτός λειτουργίας και ήταν παρκαρισμένο στο έδαφος. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία πτήση για τις ανάγκες των συγκεκριμένων δοκιμών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εννέα τόνοι πατάτες τοποθετήθηκαν στα καθίσματα, αναπαριστώντας τους επιβάτες.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκε μια μέθοδος μέτρησης της ποιότητας του δικτύου. Η ισχύς του σήματος χαρτογραφήθηκε κάθισμα προς κάθισμα, χρησιμοποιώντας ειδικά τεχνολογικά εργαλεία. Η γνώση που αποκτήθηκε από αυτό το πραγματικό σενάριο, με τις πατάτες να λειτουργούν ως προσωρινοί αντικαταστάτες, επέτρεψε τη ρύθμιση της σύνδεσης σε κάθε ένα από τα καθίσματα.

Η σημαντική μείωση του χρόνου ρύθμισης

Η εφαρμογή αυτής της καινοτόμου μεθόδου είχε άμεσα και θετικά αποτελέσματα. Οι αεροπορικές εταιρείες κατάφεραν να μειώσουν δραστικά τον χρόνο που απαιτούνταν για τη ρύθμιση της ποιότητας του Wi-Fi. Συγκεκριμένα, ο χρόνος αυτός μειώθηκε από περισσότερες από δύο εβδομάδες σε μόλις 10 ώρες, γεγονός που αποτελεί σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Αυτή η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν ακόμα πατάτες σε κάθε έλεγχο που πραγματοποιούν. Αντιθέτως, οι πατάτες υπήρξαν απαραίτητες για την αρχική δοκιμή και την απόκτηση κρίσιμων δεδομένων. Από εκεί και πέρα, με βάση τα ευρήματα, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της παροχής του καλύτερου δυνατού διαδικτύου στα αεροπλάνα, χωρίς την ανάγκη επανάληψης της ίδιας διαδικασίας με τα λαχανικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta