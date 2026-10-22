Η αντοχή του iPhone Duo σε 10.000 αναδιπλώσεις: Τι έδειξε το τεστ YouTuber

Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, υποβλήθηκε σε ένα εξαντλητικό τεστ αντοχής από τον δημοφιλή YouTuber Tim Pan. Ο Pan πραγματοποίησε δέκα χιλιάδες αναδιπλώσεις στη συσκευή, με στόχο να ελέγξει την ανθεκτικότητα της οθόνης και του μηχανισμού της στο πέρασμα του χρόνου. Τα αποτελέσματα της δοκιμής έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην τεχνολογική κοινότητα σχετικά με τις επιδόσεις του πρώτου αναδιπλούμενου κινητού της Apple.

Το αναδιπλούμενο iPhone Duo και οι προσδοκίες

Η επικείμενη κυκλοφορία του iPhone Duo έχει ήδη προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων και σχολίων στην τεχνολογική κοινότητα. Η συσκευή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική επαναπροσδιορισμό στον σχεδιασμό της Apple, καθώς αποτελεί το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό τηλέφωνο της εταιρείας. Διαθέτει μια εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών όταν είναι ανοικτή, προσφέροντας μια ευρεία επιφάνεια εργασίας, ενώ όταν παραμένει κλειστή, η εξωτερική οθόνη έχει μέγεθος 5,4 ιντσών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Τέρνους, έχει χαρακτηρίσει το iPhone Duo ως «την πιο μετασχηματιστική αλλαγή από την εποχή του αρχικού iPhone». Ο ίδιος τόνισε τις δυνατότητες του επεξεργαστή A20 Pro, καθώς και την πολυεργασιακή εμπειρία που προσφέρει η νέα αυτή συσκευή στους χρήστες της. Οι υποσχέσεις της εταιρείας περιλάμβαναν επίσης μια σχεδόν αόρατη τσάκιση στο σημείο δίπλωσης της οθόνης, ένα σημείο που αποτέλεσε και το επίκεντρο της δοκιμής.

Το αυστηρό πρωτόκολλο δοκιμής του Tim Pan

Με δεδομένες τις υποσχέσεις της Apple για την αντοχή και την ποιότητα της αναδιπλούμενης οθόνης, ο δημοφιλής YouTuber Tim Pan αποφάσισε να θέσει τη συσκευή σε ένα αυστηρό τεστ. Στόχος του ήταν να ελέγξει κατά πόσο ο μηχανισμός και η οθόνη θα αντέξουν σε βάθος χρόνου και σε συνθήκες εντατικής χρήσης.

Το πρωτόκολλο της δοκιμής περιλάμβανε διάφορα στάδια. Αρχικά, ο Tim Pan υπέβαλε τη συσκευή σε 500 χειροκίνητες αναδιπλώσεις. Στη συνέχεια, το iPhone Duo δοκιμάστηκε με 10.000 συνεχόμενες αναδιπλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ενός ειδικού μηχανήματος σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος, προστέθηκαν επιπλέον 1.000 αναδιπλώσεις υπό συνθήκες ακραίου ψύχους, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους -20°C, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμπεριφορά της συσκευής σε αντίξοες συνθήκες.

Τα αποτελέσματα μετά από χιλιάδες αναδιπλώσεις

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 500 χειροκίνητων αναδιπλώσεων, ο Tim Pan παρατήρησε ότι είχε δημιουργηθεί μια πιο βαθιά γραμμή στο σημείο δίπλωσης της οθόνης. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα της αντοχής της συσκευής φάνηκε μετά την ολοκλήρωση των συνολικά 11.000 αναδιπλώσεων, οι οποίες περιλάμβαναν τόσο τις μηχανικές όσο και τις δοκιμές σε χαμηλή θερμοκρασία.

Στο τέλος του εξαντλητικού τεστ, ο YouTuber επιβεβαίωσε ότι ο μεντεσές του iPhone Duo παρέμεινε εξαιρετικά ομαλός στη λειτουργία του, υποβοηθώντας το άνοιγμα της συσκευής ακριβώς όπως την πρώτη ημέρα χρήσης. Παράλληλα, η γραμμή στη μέση της οθόνης έγινε σαφώς πιο εμφανής και βαθιά, ένα αποτέλεσμα που κρίθηκε αναμενόμενο δεδομένης της φύσης της δοκιμής. Επιπλέον, οι δοκιμές αποκάλυψαν ότι υπάρχει πιθανότητα να εισχωρήσουν σκόνη και υπολείμματα στον μηχανισμό της άρθρωσης, κάτι που χρήζει προσοχής.

Οι αντιδράσεις της κοινότητας των χρηστών

Παρά την ορατή αλλαγή που παρατηρήθηκε στην οθόνη του iPhone Duo μετά το εξαντλητικό τεστ, πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο έσπευσαν να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα της δοκιμής. Αρκετοί από αυτούς επεσήμαναν ότι, ακόμη και μετά από αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ, η οθόνη της συσκευής έδειχνε να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά αναδιπλούμενα μοντέλα, ακόμη και κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας τους.

Επιπλέον, έμπειροι χρήστες αναδιπλούμενων συσκευών σχολίασαν ότι η τσάκιση στην οθόνη, αν και ορατή σε ορισμένες συνθήκες, δεν αποτελεί πραγματικό πρόβλημα στην καθημερινή χρήση. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, η γραμμή αυτή γίνεται σχεδόν αόρατη όταν η οθόνη είναι αναμμένη και ο χρήστης την κοιτάζει από μπροστά, μειώνοντας έτσι την επίδρασή της στην εμπειρία χρήσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta