Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να λύσει το πρόβλημα με τα δώρα των γατών

Οι γάτες έχουν τη δική τους αντίληψη για το τι συνιστά ένα καλό δώρο, ωστόσο για τους ανθρώπους που τις φροντίζουν, ένα ποντίκι ή ένα πουλί στο σαλόνι δεν αποτελεί ακριβώς ευχάριστη έκπληξη. Σε αυτό το γνώριμο πρόβλημα, μια ελβετική startup επιχειρεί να δώσει λύση με την ανάπτυξη της Flappie, μιας έξυπνης πορτούλας για γάτες. Η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πότε η γάτα επιστρέφει στο σπίτι μεταφέροντας τη λεία της και να μπλοκάρει την είσοδο.

Η καινοτόμος λύση της Flappie

Η βασική ιδέα πίσω από την Flappie είναι απλή, αλλά αποτελεσματική. Αντί να ελέγχει μόνο ποιο ζώο περνά από την πόρτα, η συσκευή εξετάζει και τι μεταφέρει μαζί της η γάτα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ανεπιθύμητων «δώρα» εντός του σπιτιού.

Ειδικότερα, αν το σύστημα εντοπίσει ότι η γάτα μεταφέρει ένα ποντίκι, ένα πουλί ή οποιοδήποτε άλλο μικρό ζώο, διατηρεί την είσοδο κλειδωμένη. Η πόρτα παραμένει κλειστή μέχρι η γάτα να αφήσει το θήραμά της έξω από το σπίτι. Μόλις η γάτα επιστρέψει χωρίς τη λεία της, τότε της επιτρέπεται η είσοδος στο εσωτερικό του σπιτιού.

Πώς λειτουργεί η έξυπνη τεχνολογία

Η λειτουργία της Flappie βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία που ενσωματώνει διάφορα στοιχεία. Η συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα, αισθητήρες και ένα εξελιγμένο σύστημα αναγνώρισης εικόνας. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά συνεργάζονται για να παρακολουθούν και να αναλύουν την κίνηση της γάτας.

Όταν η γάτα πλησιάζει την πορτούλα από την εξωτερική πλευρά, η κίνησή της καταγράφεται άμεσα από την κάμερα και τους αισθητήρες. Στη συνέχεια, το σύστημα αναγνώρισης εικόνας αναλαμβάνει να εξετάσει αν το ζώο μεταφέρει κάποιο θήραμα. Εφόσον εντοπιστεί τέτοια περίπτωση, ο μηχανισμός κλειδώματος ενεργοποιείται αυτόματα, εμποδίζοντας την είσοδο της γάτας στο σπίτι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και αυτονομία

Η Flappie έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει λειτουργία και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χάρη στην ενσωματωμένη νυχτερινή όραση. Αυτό εξασφαλίζει ότι η συσκευή παραμένει λειτουργική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της συσκευής, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ότι η βασική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται τοπικά. Αυτό σημαίνει ότι η ανίχνευση του θηράματος και το κλείδωμα της πόρτας δεν εξαρτώνται από τη σύνδεση Wi-Fi. Η αυτονομία αυτή εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της Flappie, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνώριση

Παρόλο που η τεχνολογία της Flappie είναι προηγμένη, η αποτελεσματικότητα της αναγνώρισης δεν είναι δεδομένη σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια του συστήματος. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τον φωτισμό του περιβάλλοντος, την γωνία λήψης της κάμερας, καθώς και το ίδιο το αντικείμενο που μεταφέρει το ζώο.

Οι συνθήκες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν προκλήσεις για το σύστημα αναγνώρισης εικόνας, επηρεάζοντας την ικανότητά του να εντοπίσει με ακρίβεια την παρουσία θηράματος. Ως εκ τούτου, η απόδοση της συσκευής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν τη στιγμή της προσέγγισης της γάτας.

Πρόσθετες δυνατότητες: Αναγνώριση γάτας

Πέρα από την ανίχνευση θηραμάτων, η Flappie προσφέρει και επιπλέον λειτουργίες. Μία από αυτές είναι η λειτουργία Cat ID, η οποία επιτρέπει στη συσκευή να ξεχωρίζει τις γάτες που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει έναν επιπλέον επίπεδο ελέγχου για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων.

Μέσω της λειτουργίας Cat ID, η Flappie επιχειρεί να ελέγχει ποια ζώα επιτρέπεται να εισέρχονται στο σπίτι. Έτσι, οι ιδιοκτήτες μπορούν να διασφαλίσουν ότι μόνο οι δικές τους γάτες, ή συγκεκριμένα ζώα που έχουν εξουσιοδοτήσει, μπορούν να χρησιμοποιούν την έξυπνη πορτούλα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την τάξη εντός της οικίας.

Με πληροφορίες από: Newsit