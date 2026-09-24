Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε αγορές

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν πληροφορίες και λαμβάνουν αποφάσεις για τις αγορές τους. Όλο και περισσότεροι χρήστες ζητούν από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να συγκρίνουν προϊόντα και να τους προτείνουν τι αξίζει να αγοράσουν. Αυτή η νέα συνήθεια μεταμορφώνει το τοπίο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αναζήτησης πληροφοριών.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές έχει πλέον μετρήσιμο μέγεθος, καθώς οι καταναλωτές την αξιοποιούν για να διευκολύνουν τις επιλογές τους. Ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να συγκρίνει διάφορα προϊόντα και να τους προσφέρει στοχευμένες προτάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Σύμφωνα με έρευνα της Adobe που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2026 σε περισσότερους από 5.000 ερωτηθέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 39% δήλωσε ότι είχε ήδη χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για τις ηλεκτρονικές του αγορές. Παράλληλα, η ίδια εταιρεία αναφέρει ότι οι επισκέψεις από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε αμερικανικές ιστοσελίδες λιανικής σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 393% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Νέες συνήθειες και οφέλη για τους καταναλωτές

Μια καινούρια συνήθεια αποκτά σταθερά θέση στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Πριν προχωρήσουν σε μια αγορά, μπορούν πλέον να αναζητήσουν πληροφορίες στη Google, να ζητήσουν προτάσεις από έναν ψηφιακό βοηθό και να συνδυάσουν τις απαντήσεις που λαμβάνουν. Αυτή η διαδικασία προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα πριν την τελική απόφαση.

Για τους καταναλωτές, μια στοχευμένη απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταφραστεί σε λιγότερες ανοιχτές καρτέλες στον περιηγητή τους και σε ευκολότερη σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις επιχειρήσεις, αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού, καθώς πλέον επιδιώκουν να βρεθούν μέσα στις προτάσεις που προσφέρει ένα chatbot.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην αναζήτηση της Google

Η Google έχει ήδη ενσωματώσει αυτή την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της αναζήτησης. Τον Μάιο του 2024, άρχισε να διαθέτει ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες τα AI Overviews, τα οποία είναι συνόψεις που δημιουργούνται με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζονται πάνω από τα παραδοσιακά αποτελέσματα αναζήτησης. Έτσι, δίπλα στη λίστα των συνδέσμων, ο χρήστης βρίσκει πλέον και μια έτοιμη απάντηση.

Τον Μάιο του 2025, η Google ανακοίνωσε ότι πραγματοποιούνται περισσότερες από 5 τρισεκατομμύρια αναζητήσεις ετησίως. Σύμφωνα με εσωτερικές μετρήσεις της εταιρείας, τα AI Overviews αύξησαν πάνω από 10% τον όγκο των αναζητήσεων στις κατηγορίες ερωτημάτων όπου εμφανίζονταν, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ινδία. Η μέτρηση αυτή βασίστηκε σε σύγκριση ομάδων χρηστών με και χωρίς πρόσβαση στις συγκεκριμένες συνόψεις.

Με αυτό τον τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά μια κεντρική θέση μέσα στην ίδια την αναζήτηση, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βρίσκουν και αξιολογούν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, ειδικά όσον αφορά τις αγορές.

Ευρεία χρήση και επιρροή στις επιλογές

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση πληροφοριών επιβεβαιώνεται και από ανεξάρτητες έρευνες. Σε έρευνα που διεξήγαγε το Pew Research Center, ένας ανεξάρτητος αμερικανικός ερευνητικός οργανισμός, τον Φεβρουάριο του 2026 σε 5.119 ενηλίκους, το 42% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να αναζητήσει πληροφορίες.

Τον ίδιο μήνα, μια έρευνα της McKinsey σε 4.008 καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι το 68% είχε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μέσα στους προηγούμενους τρεις μήνες. Ανάμεσα σε όσους χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη, το 19% την είχε αξιοποιήσει για να ανακαλύψει ή να επιλέξει συγκεκριμένες μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Similarweb, μια εταιρεία που μετρά την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων και εφαρμογών, αποτυπώνει στην έκθεσή της για το ηλεκτρονικό εμπόριο του 2026 μια αγορά που βρίσκεται σε μετάβαση. Αυτή η μετάβαση χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη επιρροή των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις καταναλωτικές συνήθειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta