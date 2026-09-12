Η OpenAI αναπτύσσει ανθρωποειδές ρομπότ: Ο Sam Altman θέλει «ένα για κάθε σπίτι»

Η OpenAI, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές ChatGPT, φαίνεται πως προετοιμάζεται να επεκτείνει την παρουσία της από τον ψηφιακό κόσμο στην πραγματική ζωή. Σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της, Sam Altman, η εταιρεία αναπτύσσει ένα ανθρωποειδές ρομπότ, με ξεκάθαρο στόχο να φέρει ένα τέτοιο ρομπότ σε κάθε σπίτι. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση για την OpenAI, καθώς επιδιώκει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε φυσικές μορφές.

Ο στόχος της OpenAI για τα ανθρωποειδή

Ο Sam Altman, επικεφαλής της OpenAI, αποκάλυψε τις φιλοδοξίες της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ανθρωποειδούς ρομπότ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast «Sources». Ο Altman δήλωσε ρητά ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου ρομπότ αποτελεί έναν σαφή και αδιαμφισβήτητο στόχο για την OpenAI. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όλοι θα πρέπει να έχουν ένα προσωπικό ρομπότ».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, η οποία επιδιώκει να μεταφέρει τις προηγμένες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε μια φυσική οντότητα. Παρόλο που δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παρουσίαση ή την κυκλοφορία του ρομπότ, η δέσμευση του Altman φανερώνει την αποφασιστικότητα της OpenAI να εισέλθει δυναμικά στον χώρο της ρομποτικής.

Γιατί ένα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή

Ο Altman εξήγησε την ιδέα πίσω από την ανάπτυξη ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, τονίζοντας έναν απλό αλλά ουσιαστικό λόγο. Όπως ανέφερε, σχεδόν ολόκληρο το περιβάλλον γύρω μας έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανθρώπινες δυνατότητες και ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών δραστηριοτήτων, από το άνοιγμα μιας πόρτας και τη χρήση ενός υπολογιστή, μέχρι τον χειρισμό διαφόρων μηχανημάτων και το καθάρισμα της κουζίνας.

«Χτίσαμε αυτόν τον κόσμο για τους ανθρώπους. Επομένως, το να προσαρμοστούμε σε αυτό το μοντέλο φαίνεται καλή ιδέα», σημείωσε ο CEO της OpenAI. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε προσλήψεις ατόμων με ειδίκευση, οι οποίοι αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του ανθρωποειδούς ρομπότ, ενισχύοντας την ομάδα που εργάζεται πάνω σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο.

Η σημασία του «εγκεφάλου» έναντι του σώματος

Παρά το γεγονός ότι ένα ανθρωποειδές ρομπότ απαιτεί μια κατάλληλη φυσική κατασκευή, ο Sam Altman θεωρεί ότι το πιο σημαντικό μέρος της προσπάθειας δεν βρίσκεται στο σώμα του. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» του ρομπότ, είναι πολύ πιο κρίμη από την ίδια την κατασκευή του φυσικού του σώματος.

«Όλα αυτά είναι λιγότερο σημαντικά από την κατανόηση του εγκεφάλου που κάνει το ρομπότ να λειτουργεί», τόνισε χαρακτηριστικά. Η OpenAI αντιμετωπίζει, επομένως, το ανθρωποειδές ρομπότ όχι απλώς ως μια νέα συσκευή, αλλά ως ένα φυσικό σώμα που θα μπορεί να αξιοποιεί πλήρως τις προηγμένες δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει η εταιρεία.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά των ανθρωποειδών

Η OpenAI δεν είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που επενδύει στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ. Ο Elon Musk έχει ήδη παρουσιάσει το σχέδιο της Tesla για το δικό της ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο φέρει την ονομασία Optimus. Ο Musk έχει δηλώσει ότι η Tesla σκοπεύει να ξεκινήσει την πώληση του Optimus στα τέλη του 2027, θέτοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εμπορική διάθεση.

Με την είσοδο της OpenAI σε αυτόν τον χώρο, η κούρσα για τα οικιακά ανθρωποειδή αποκτά έναν ακόμη ισχυρό παίκτη. Η OpenAI επιδιώκει να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη από τις οθόνες και τους υπολογιστές στον φυσικό κόσμο, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και ανοίγοντας νέες προοπτικές για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta