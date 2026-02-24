Το Facebook ανοίγει νέους ορίζοντες: «Αθάνατα» προφίλ για χρήστες

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, το Facebook προχωρά σε μια κίνηση που προκαλεί συζητήσεις και ανησυχίες. Μετά από 22 χρόνια λειτουργίας, η πλατφόρμα σχεδιάζει να δημιουργήσει ψηφιακούς «κλώνους» για τους λογαριασμούς χρηστών που έχουν αποβιώσει. Αυτή η πρωτοβουλία εγείρει ερωτήματα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας ακόμα και μετά το τέλος της.

Η καινοτομία της Meta

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, επενδύει τεράστια ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να διατηρήσει ζωντανή την ψηφιακή παρουσία των χρηστών της. Οι νέοι αυτοί ψηφιακοί κλώνοι θα βασίζονται σε ένα γλωσσικό μοντέλο (LLM) που θα εκπαιδεύεται στις απόψεις και τον τρόπο σκέψης του χρήστη. Έτσι, το ψηφιακό προφίλ θα συνεχίσει να αλληλεπιδρά με το κοινό ακόμη και μετά το θάνατο του χρήστη.

Δισεκατομμύρια χρήστες

Μέχρι σήμερα, το Facebook έχει περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες. Αν και η θεωρητική έγκριση του χρήστη για μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη, η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν προνοήσει για τέτοιες αποφάσεις πριν το θάνατό τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες αποβιώνουν ξαφνικά, χωρίς να έχουν ορίσει κάποιον υπεύθυνο για την ψηφιακή τους κληρονομιά.

Ψυχολογικές επιπτώσεις και ηθικά διλήμματα

Η Meta υποστηρίζει ότι η διατήρηση ενός ψηφιακού κλώνου μπορεί να βοηθήσει τους φίλους και τους ακόλουθους να αντιμετωπίσουν το θάνατο ενός χρήστη. Ωστόσο, επιστήμονες ψυχικής υγείας προειδοποιούν ότι αυτή η κίνηση ενισχύει τον εθισμό στα social media, δημιουργώντας ψευδαισθήσεις και παραβιάζοντας τους φυσικούς νόμους της ζωής και του θανάτου.

Η αρχή του Facebook

Η ιστορία του Facebook ξεκίνησε το 2004, όταν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και οι συνεργάτες του ίδρυσαν την πλατφόρμα στο Πανεπιστήμιο Harvard. Αρχικά, στόχος του ήταν να φέρει κοντά τους φοιτητές, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε από την αρχή, το Facebook απέκτησε τεράστια επιρροή στην καθημερινή μας ζωή.

Το μέλλον των κοινωνικών δικτύων

Η νέα στρατηγική του Facebook για αθάνατα προφίλ ανοίγει μια νέα σελίδα στη συζήτηση για το μέλλον των κοινωνικών δικτύων. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται ραγδαία, η δυνατότητα των πλατφορμών να διατηρούν τη φωνή και την παρουσία μας στον ψηφιακό κόσμο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την κληρονομιά και τη μνήμη μας

Διαβάστε ακόμα: Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης υπό εξέταση: Άμεση δράση ζητούν οι ειδικοί