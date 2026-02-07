Οι 5 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν σιωπηλά το laptop σου

Το laptop είναι για πολλούς το βασικό εργαλείο δουλειάς και ψυχαγωγίας, όμως οι περισσότεροι από εμάς το καταστρέφουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μικρές κινήσεις που θεωρούμε αθώες, μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και του επεξεργαστή, οδηγώντας σε ακριβές επισκευές.

1. Το laptop στο κρεβάτι ή τον καναπέ

Είναι η πιο κοινή και η πιο καταστροφική συνήθεια. Όταν το τοποθετείτε σε μαλακές επιφάνειες, οι αεραγωγοί φράζουν, η θερμοκρασία ανεβαίνει στα ύψη και τα εσωτερικά εξαρτήματα «ψήνονται». Το tip: Χρησιμοποιείτε πάντα μια σκληρή επιφάνεια ή μια βάση με ανεμιστήρες.

2. Το κλείσιμο του καπακιού από τη γωνία

Πολλοί συνηθίζουν να κλείνουν την οθόνη πιάνοντάς την από τη μία άκρη (δεξιά ή αριστερά). Αυτό ασκεί άνιση πίεση στους μεντεσέδες και στην ίδια την οθόνη, με αποτέλεσμα σταδιακά να εμφανίζονται ρωγμές ή να χαλάει το πάνελ. Το tip: Κλείνετε πάντα το laptop πιάνοντάς το από το κέντρο.

3. Μόνιμα στην πρίζα στο 100%

Αν το laptop σας είναι 24/7 συνδεδεμένο στο ρεύμα, η μπαταρία δέχεται συνεχή πίεση και «στρεσάρεται». Αυτό μειώνει δραματικά τους κύκλους ζωής της. Το tip: Προσπαθήστε να διατηρείτε τη φόρτιση μεταξύ 20% και 80%.

4. Καθαρισμός με ακατάλληλα υγρά

Το οινόπνευμα ή τα καθαριστικά τζαμιών καταστρέφουν την προστατευτική επίστρωση της οθόνης. Επίσης, τα ψίχουλα ανάμεσα στα πλήκτρα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανισμό. Το tip: Χρησιμοποιείτε μόνο πανί με μικροΐνες και, αν χρειαστεί, ελάχιστο ειδικό καθαριστικό.

5. Απότομες κινήσεις με συνδεδεμένα καλώδια

Το να μετακινείτε το laptop ενώ είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό ή ένα USB, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις θύρες (ports). Μια χαλαρή θύρα φόρτισης είναι από τις πιο συχνές και ενοχλητικές βλάβες.

