Messenger: Η «κρυφή» ρύθμιση που ρουφάει τη μπαταρία του κινητού σας – Πώς να την απενεργοποιήσετε

Αναρωτιέστε γιατί η μπαταρία του κινητού σας εξαντλείται πριν καν τελειώσει η μέρα; Μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές παγκοσμίως, το Messenger της Meta, φαίνεται πως ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη ρύθμιση που «τρέχει» στο παρασκήνιο και μπορείτε να σταματήσετε αμέσως.

Ο «αόρατος» εχθρός της μπαταρίας

Το Messenger είναι γνωστό για την υψηλή κατανάλωση πόρων, αλλά μια λειτουργία που ονομάζεται «Ανανέωση εφαρμογής στο υπόβαθρο» (Background App Refresh) είναι ο κύριος υπαίτιος. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στην εφαρμογή να ψάχνει συνεχώς για νέα μηνύματα, ενημερώσεις και τοποθεσίες, ακόμη και όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Πώς να την απενεργοποιήσετε (Βήμα-Βήμα)

Για χρήστες Android:

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις του κινητού σας. Επιλέξτε Εφαρμογές και μετά βρείτε το Messenger. Πατήστε στην επιλογή Μπαταρία. Επιλέξτε «Περιορισμένη» (Restricted). Αυτό θα εμποδίσει την εφαρμογή να χρησιμοποιεί μπαταρία στο παρασκήνιο.

Για χρήστες iPhone (iOS):

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. Σύρετε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε το Messenger. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη «Ανανέωση στο υπόβαθρο».

Ένα επιπλέον tip: Οικονομία δεδομένων

Μέσα από την ίδια την εφαρμογή του Messenger, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την «Οικονομία δεδομένων» (Data Saver). Με αυτόν τον τρόπο, οι εικόνες και τα βίντεο που σας στέλνουν δεν θα κατεβαίνουν αυτόματα, κάτι που εξοικονομεί τόσο τα δεδομένα σας όσο και την ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή για το downloading.

Με αυτές τις δύο κινήσεις, θα δείτε τη διάρκεια της μπαταρίας σας να αυξάνεται σημαντικά, χωρίς να χάσετε την επικοινωνία σας.

Διαβάστε ακόμα: Το ανθρωποειδές ρομπότ που παίζει τένις: Δείτε τα απίστευτα αντανακλαστικά του Walker S2 (VIDEO)