Γιατί σέρνεται το Wi-Fi στο σπίτι; Δες τα 5 σημεία που δεν πρέπει πότε να τοποθετείς το ρούτερ

Πληρώνετε για 100 ή 200 Mbps, αλλά το Netflix φορτώνει, το YouTube χαμηλώνει ποιότητα και το Zoom «παγώνει»; Πριν κατηγορήσετε τον πάροχο ή αλλάξετε πακέτο, ρίξτε μια ματιά σε κάτι πολύ πιο απλό: πού έχετε βάλει το ρούτερ μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με ειδικούς δικτύων, η τοποθέτηση του ρούτερ παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα και τη σταθερότητα του Wi-Fi. Υπάρχουν μάλιστα 5 καθημερινά αντικείμενα που λειτουργούν σαν «δολοφόνοι σήματος».

1. Φούρνος μικροκυμάτων: ο Νο1 εχθρός του Wi-Fi

Αν το Wi-Fi «πεθαίνει» κάθε φορά που μπαίνετε στην κουζίνα, δεν είναι σύμπτωση.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα με πολλά Wi-Fi δίκτυα (2.4 GHz). Όταν λειτουργούν, δημιουργούν έντονη παρεμβολή που πνίγει το σήμα.

Τι να κάνετε:

Μην τοποθετείτε ποτέ το ρούτερ πάνω ή δίπλα στον φούρνο μικροκυμάτων. Αν γίνεται, κρατήστε τα σε διαφορετικά δωμάτια.

2. Ψυγεία και μεγάλες μεταλλικές συσκευές

Το μέταλλο είναι από τους χειρότερους «εχθρούς» των ραδιοκυμάτων. Μεγάλες συσκευές, όπως ψυγεία ή φούρνοι, λειτουργούν σαν ασπίδα που μπλοκάρει το σήμα.

Συνηθισμένο λάθος:

Πολλοί κρύβουν το ρούτερ πίσω από το ψυγείο ή δίπλα σε μεταλλικά ντουλάπια. Το αποτέλεσμα είναι άνιση κάλυψη και νεκρά σημεία στο σπίτι.

3. Ασύρματα τηλέφωνα & baby monitors

Οι βάσεις ασύρματων τηλεφώνων και οι συσκευές παρακολούθησης μωρού εκπέμπουν σήματα που ανταγωνίζονται το Wi-Fi.

Αν το ρούτερ βρίσκεται κολλητά στη βάση του τηλεφώνου, δημιουργείται «θόρυβος» στη γραμμή και η ταχύτητα πέφτει αισθητά.

4. Bluetooth συσκευές και ασύρματα ηχεία

Soundbars, ασύρματα ηχεία και άλλες Bluetooth συσκευές χρησιμοποιούν παρόμοιες συχνότητες και προκαλούν συμφόρηση, ειδικά όταν βρίσκονται πολύ κοντά στο ρούτερ.

Αν το έχετε δίπλα στην τηλεόραση μαζί με όλα τα gadgets, το Wi-Fi… ασφυκτιά.

5. Τηλεοράσεις και καθρέφτες (ναι, καθρέφτες!)

Οι μεγάλες τηλεοράσεις περιέχουν μέταλλο και ηλεκτρονικά που απορροφούν και διαχέουν το σήμα.

Όσο για τους καθρέφτες; Πολλοί έχουν πίσω τους λεπτή μεταλλική επίστρωση για να αντανακλούν την εικόνα — και μαζί της αντανακλούν και το Wi-Fi.

Πού πρέπει να μπει τελικά το ρούτερ;

Σκεφτείτε το σαν μια λάμπα: αν θέλετε να φωτίσετε όλο το σπίτι, δεν τη βάζετε σε ντουλάπι.

- Ψηλά – σε ράφι, όχι στο πάτωμα

- Κεντρικά – στη μέση του σπιτιού, όχι σε γωνία

- Ελεύθερα – όχι μέσα σε ντουλάπια ή πίσω από βιβλία

- Με «αέρα» – για καλύτερη εκπομπή και λιγότερη υπερθέρμανση

Pro tip για μεγάλα σπίτια

Αν το σπίτι είναι μεγάλο και το σήμα δεν φτάνει παντού, αποφύγετε τα απλά extenders που κόβουν την ταχύτητα. Η πιο αξιόπιστη λύση είναι ένα σύστημα Mesh Wi-Fi, που διατηρεί σταθερό σήμα σε κάθε δωμάτιο.

Συμπέρασμα

Πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι η γραμμή, αλλά… η θέση του ρούτερ. Με λίγες απλές αλλαγές, μπορεί να δείτε άμεσα καλύτερη ταχύτητα χωρίς να πληρώσετε ούτε ευρώ παραπάνω. Έχετε ελέγξει πού βρίσκεται το δικό σας;

