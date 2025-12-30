Το λάθος που «ρίχνει» το Wi-Fi: Πού να βάλεις το router για γρήγορο ίντερνετ σε όλο το σπίτι

Αν το Wi-Fi σου σέρνεται ενώ πληρώνεις κανονικά τη σύνδεσή σου, πολύ συχνά δεν φταίει ούτε ο πάροχος ούτε η γραμμή. Φταίει το πού έχεις τοποθετήσει το router. Η θέση του παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα, τη σταθερότητα και την εμβέλεια του σήματος.

Το ιδανικό σημείο για το router

Το router πρέπει να βρίσκεται:

Σε κεντρικό σημείο του σπιτιού, ώστε το σήμα να διαχέεται ομοιόμορφα

Σε ύψος, πάνω σε ράφι ή έπιπλο, όχι στο πάτωμα

Σε ανοιχτό χώρο, χωρίς να είναι κλεισμένο σε ντουλάπια ή πίσω από έπιπλα

Το Wi-Fi «ταξιδεύει» καλύτερα όταν δεν συναντά εμπόδια και όταν ξεκινά από ψηλότερο σημείο.

Πού ΔΕΝ πρέπει να το βάζεις

Υπάρχουν σημεία που καταστρέφουν κυριολεκτικά το σήμα:

Κοντά σε τοίχους από μπετόν ή κολόνες

Δίπλα σε ηλεκτρικές συσκευές (τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων, ψυγείο)

Μέσα σε κλειστά έπιπλα

Σε αποθήκες, διαδρόμους ή απομονωμένα δωμάτια

Πολύ κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα

Ακόμα και ένα ενυδρείο ή μεγάλος καθρέφτης μπορεί να επηρεάσει το σήμα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα του Wi-Fi

Η τοποθέτηση είναι βασική, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Το Wi-Fi επηρεάζεται επίσης από:

Τους τοίχους (όσο περισσότεροι και πιο παχιοί, τόσο χειρότερο το σήμα)

Την απόσταση από το router

Τον αριθμό συσκευών που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα

Παρεμβολές από γειτονικά Wi-Fi, ειδικά σε πολυκατοικίες

Την παλαιότητα του router (παλιά μοντέλα δεν «αντέχουν» πολλές συσκευές)



Μικρές κινήσεις που κάνουν μεγάλη διαφορά

Γύρισε τις κεραίες κάθετα ή σε διαφορετικές γωνίες

Κάνε επανεκκίνηση στο router 1-2 φορές τον μήνα

Αν έχεις μεγάλο σπίτι, σκέψου Wi-Fi extender ή mesh σύστημα

Σύνδεσε με καλώδιο Ethernet συσκευές που μένουν σταθερές (π.χ. τηλεόραση)



Ένα router σε λάθος σημείο μπορεί να «κόβει» την ταχύτητα στο μισό χωρίς να το καταλάβεις. Με σωστή τοποθέτηση και λίγες απλές αλλαγές, το Wi-Fi μπορεί να γίνει αισθητά πιο γρήγορο και σταθερό, χωρίς να πληρώσεις ούτε ευρώ παραπάνω.

Πριν κατηγορήσεις τη σύνδεσή σου, ρίξε μια ματιά στο πού έχεις βάλει το router. Πολύ συχνά, εκεί κρύβεται όλο το πρόβλημα.

