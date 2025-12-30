Αργό Wi-Fi; Δείτε ποιες συσκευές δεν πρέπει να είναι κοντά στο router

Ακόμα και αν πληρώνετε για γρήγορη σύνδεση, το Wi-Fi μπορεί να «σέρνεται» σε συγκεκριμένα δωμάτια του σπιτιού. Και πολύ συχνά το πρόβλημα δεν είναι η ταχύτητα της γραμμής, αλλά το πού έχετε τοποθετήσει το router.

Όπως εξηγεί ειδικός που φιλοξενεί η Express, η ισχύς και η κάλυψη του ασύρματου σήματος «επηρεάζονται έντονα από το πού τοποθετείτε τον δρομολογητή». Υπάρχουν μάλιστα πέντε πολύ συνηθισμένες οικιακές συσκευές που μπορούν να μπλοκάρουν ή να αποδυναμώσουν το Wi-Fi χωρίς καν να το καταλαβαίνετε.

1. Φούρνος μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων λειτουργούν στην ίδια συχνότητα με τα Wi-Fi των 2,4 GHz, κάτι που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Το ίδιο ισχύει και για ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές παρακολούθησης μωρού και ορισμένες Bluetooth συσκευές.

Πρακτική συμβουλή: Κρατήστε το router μακριά από την κουζίνα και ειδικά από τον φούρνο μικροκυμάτων, ιδιαίτερα αν κάνετε streaming ή βιντεοκλήσεις.

2. Ψυγεία και μεγάλες μεταλλικές συσκευές

Τα μέταλλα είναι από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» του Wi-Fi. Ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων αλλά και μεγάλες τηλεοράσεις μπορούν να απορροφήσουν ή να αντανακλούν τα ραδιοκύματα.

Πρακτική συμβουλή: Μην ακουμπάτε ή «κολλάτε» το router δίπλα σε μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές ή μεταλλικές επιφάνειες.

3. Ασύρματα τηλέφωνα

Πολλά ασύρματα τηλέφωνα λειτουργούν σε συχνότητες που συγκρούονται με το Wi-Fi, προκαλώντας διακοπές και πτώση ταχύτητας.

Πρακτική συμβουλή: Τοποθετήστε τη βάση του τηλεφώνου σε διαφορετικό σημείο ή επιλέξτε συσκευές που λειτουργούν σε άλλες συχνότητες.

4. Συσκευές Bluetooth και έξυπνα ηχεία

Ηχεία Bluetooth και άλλες ασύρματες συσκευές «ανταγωνίζονται» το Wi-Fi στις ίδιες ζώνες συχνοτήτων, ειδικά σε σπίτια με πολλές συνδεδεμένες συσκευές.

Πρακτική συμβουλή: Διατηρήστε απόσταση μεταξύ router και Bluetooth συσκευών για πιο σταθερή σύνδεση.

5. Τηλεόραση, baby monitors και φυσικά εμπόδια

Μεγάλες οθόνες, συσκευές παρακολούθησης μωρού, χοντροί τοίχοι, καθρέφτες ή ακόμα και ενυδρεία μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ποιότητα του σήματος.

Η «εύκολη λύση» να κρύψετε το router σε ντουλάπα ή πίσω από έπιπλα για λόγους αισθητικής, συνήθως κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Πρακτική συμβουλή: Τοποθετήστε το router υπερυψωμένο και σε ανοιχτό σημείο, σαν μια λάμπα που φωτίζει ομοιόμορφα το δωμάτιο.

Τι να κάνετε αν το Wi-Fi δεν φτάνει παντού

Αν, παρά τη σωστή τοποθέτηση, το σήμα δεν καλύπτει όλο το σπίτι:

- Ένα σύγχρονο, high-end router μπορεί να βελτιώσει αισθητά ταχύτητα και εμβέλεια.

- Οι Wi-Fi extenders επεκτείνουν το υπάρχον σήμα σε πιο απομακρυσμένα σημεία.

- Τα συστήματα mesh χρησιμοποιούν πολλαπλές συσκευές που συνεργάζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο ασύρματο δίκτυο για όλο το σπίτι και τον κήπο.

Οι λύσεις αυτές αποδίδουν καλύτερα όταν το βασικό σήμα είναι ήδη ικανοποιητικό, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε δύσκολους χώρους.