Έλον Μασκ: Γιατί θεωρεί ότι εργασία, μισθοί και χρήμα θα γίνουν περιττά

Ο Έλον Μασκ επανέρχεται με μια ριζοσπαστική πρόβλεψη: μέσα στις επόμενες 10–20 χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και η ρομποτική θα αλλάξουν τόσο ριζικά την παραγωγή, ώστε η εργασία να γίνει προαιρετική και το χρήμα να χάσει τη χρησιμότητά του.

Το βασικό επιχείρημα

Αν η ΤΝ και τα ρομπότ μπορούν να παράγουν σχεδόν τα πάντα με μηδενικό κόστος (στέγη, τρόφιμα, προϊόντα, υγεία, εκπαίδευση), τότε:

οι μισθοί παύουν να καθορίζουν την πρόσβαση σε αγαθά,

το χρήμα, ως μηχανισμός κατανομής της εργασίας, γίνεται άνευ αντικειμένου.

Χρονοδιάγραμμα που δίνει ο Μασκ

10–15 χρόνια: η εργασία αρχίζει να μοιάζει με χόμπι.

Έως 20 χρόνια: η εργασία γίνεται προαιρετική για τους περισσότερους.

Τι αλλάζει ήδη

Εργαλεία ΤΝ (π.χ. ChatGPT, Gemini) μειώνουν τον φόρτο ρουτίνας.

Εκτιμήσεις μιλούν για έως 12 ώρες εξοικονόμησης εργασίας την εβδομάδα ανά εργαζόμενο μέχρι το 2029.

Η διαφορά, κατά τον Μασκ, είναι ο ρυθμός: η ΤΝ εξελίσσεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη τεχνολογία.

Συμφωνούν κι άλλοι;

Anthropic (Avital Balwit): πολλά επαγγέλματα μπορεί να γίνουν παρωχημένα· πιθανή αντικατάσταση θέσεων από ανθρωπόμορφα ρομπότ μέσα στη δεκαετία.

Vinod Khosla: χωρίς πολιτικές παρέμβασης, κίνδυνος οικονομικής δυστοπίας και συγκέντρωσης πλούτου.

Ο ρόλος των κυβερνήσεων

Προτείνεται καθολικό βασικό εισόδημα ως μεταβατική λύση, ώστε να διασφαλιστεί αξιοπρεπής διαβίωση σε έναν κόσμο με λιγότερες θέσεις εργασίας.

Με «σωστές πολιτικές», το όραμα είναι μια κοινωνία όπου ο χρόνος αφιερώνεται σε σχέσεις, δημιουργία και προσωπικά ενδιαφέροντα.

Συμπέρασμα: Ο Μασκ περιγράφει ένα ουτοπικό—αλλά αμφιλεγόμενο—μέλλον αφθονίας, όπου η ΤΝ καθιστά την παραγωγή φθηνή και άφθονη. Το αν θα οδηγήσει σε ελευθερία ή ανισότητες εξαρτάται, όπως τονίζουν πολλοί, από τις πολιτικές επιλογές των επόμενων ετών.