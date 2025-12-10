Νομίζεις ότι ξέρεις το iPhone σου; Τα 10 tricks που θα ευχόσουν να γνώριζες νωρίτερα

Νομίζετε ότι ξέρετε καλά το iPhone σας; Η πραγματικότητα είναι πως οι περισσότεροι αξιοποιούμε μόνο ένα μικρό κομμάτι των δυνατοτήτων του. Κάποιες λειτουργίες της Apple παραμένουν «κρυμμένες» στα μενού, αλλά μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πολύ πιο εύκολη — από ένα… μυστικό κουμπί στην πλάτη μέχρι το άμεσο σκανάρισμα εγγράφων.

Παρακάτω θα βρείτε 10 κόλπα που αξίζει να δοκιμάσετε σήμερα.

1. Το «μυστικό κουμπί» στην πλάτη του iPhone (Back Tap)

Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που αγνοούν πολλοί χρήστες. Με το Back Tap, η πλάτη του κινητού μετατρέπεται σε έξτρα κουμπί.

Πού θα το βρείτε:

Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Αφή > Πίσω άγγιγμα.

Τι μπορείτε να ορίσετε:

- Διπλό ή τριπλό χτύπημα για άνοιγμα φακού

- Screenshot σε δευτερόλεπτα

- Άμεσο άνοιγμα κάμερας



2. Σκανάρισμα εγγράφων χωρίς καμία εφαρμογή

Ξεχάστε τα apps που ζητούν συνδρομή. Το iPhone έχει ενσωματωμένο scanner και μάλιστα ιδιαίτερα ακριβές.

Πώς γίνεται:

- Ανοίγετε «Αρχεία» ή «Σημειώσεις»

- Πατάτε (…) ή το εικονίδιο κάμερας

- Επιλέγετε «Σάρωση Εγγράφων»

Το iPhone ανιχνεύει το έγγραφο, το ισιώνει αυτόματα και το αποθηκεύει ως PDF υψηλής ποιότητας.

3. Το πληκτρολόγιο που γίνεται trackpad

Προσπαθείτε να βάλετε τον κέρσορα ακριβώς εκεί που θέλετε και εκνευρίζεστε;

Το κόλπο:

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Space.

- Το πληκτρολόγιο εξαφανίζεται και μετατρέπεται σε trackpad για κινήσεις ακριβείας. Μικρό hack, τεράστια διαφορά.

4. Αντιγραφή & επικόλληση με τρία δάχτυλα

Δεν χρειάζεται μενού επιλογών.

- Αντιγραφή: κίνηση «τσιμπήματος» προς τα μέσα

- Επικόλληση: άνοιγμα των τριών δαχτύλων προς τα έξω

Ένας εξαιρετικά γρήγορος τρόπος για διαχείριση κειμένου.

5. Αυτοματοποιήσεις με Shortcuts

Η εφαρμογή «Συντομεύσεις» μπορεί να κάνει το iPhone να λειτουργεί… μόνο του.

Παραδείγματα ενεργειών:

- Όταν φεύγετε από το σπίτι → κλείνει Wi-Fi, ανοίγει Bluetooth

- Στο 20% μπαταρίας → χαμηλώνει τη φωτεινότητα

Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά στην καθημερινότητα.

6. Widgets που αλλάζουν την αρχική οθόνη

Αν η home screen σας φαίνεται βαρετή, εφαρμογές όπως Widgy και Widgetsmith δίνουν τεράστια ευελιξία: από ημερολόγια έως προσωπικά φωτογραφικά widgets που ταιριάζουν στο στυλ σας.

7. Safari Extensions — όχι μόνο για το Mac

Το Safari στο iPhone υποστηρίζει επεκτάσεις.

Τι μπορείτε να βάλετε:

- Ad-blockers

- Dark mode για κάθε ιστοσελίδα (π.χ. Dark Reader)

Ιδανικό για όσους περιηγούνται βράδυ.

8. Γρήγορη επιλογή πολλών στοιχείων

Δεν χρειάζεται να πατάτε «Επεξεργασία» και να τσεκάρετε ένα-ένα email ή μήνυμα.

Το trick:

- Σύρετε δύο δάχτυλα προς τα κάτω στη λίστα και το iPhone αρχίζει να επιλέγει πολλαπλά στοιχεία αυτόματα.

9. Επέκταση κειμένου (Text Replacement)

Αν γράφετε συχνά το ίδιο κείμενο (email, διεύθυνση κ.λπ.), μπορείτε να το «μαζέψετε» σε έναν σύντομο κωδικό.

Πού βρίσκεται:

Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Αντικατάσταση Κειμένου

Παράδειγμα: Πληκτρολογείτε “@@@” → εμφανίζεται αυτόματα το email σας.

10. Καλύτερες φωτογραφίες — πέρα από το Auto

Σε μοντέλα Pro, η κάμερα έχει δυνατότητες που δεν εμφανίζονται στο αυτόματο. Με εφαρμογές όπως Halide ή Blackmagic Camera (όπως αναφέρεται στο αρχικό υλικό), μπορείτε να ρυθμίζετε χειροκίνητα ISO και Shutter Speed για πιο «καθαρά» και κινηματογραφικά αποτελέσματα.

Tip

Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Back Tap, κάντε το τώρα. Είναι από αυτά τα μικρά χαρακτηριστικά που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς ζούσες χωρίς αυτό.

