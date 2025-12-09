Έχεις κεραία κοντά στο σπίτι; Ο επίσημος χάρτης που δείχνει την ακτινοβολία σε πραγματικό χρόνο

Η ανησυχία για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι συχνό φαινόμενο στις ελληνικές γειτονιές, ειδικά μετά την εξάπλωση του 5G. Πλέον όμως, υπάρχει ένας απολύτως επίσημος τρόπος να δείτε σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα ακτινοβολίας γύρω από το σπίτι σας, με μετρήσεις που δημοσιεύει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Παρακάτω παρουσιάζονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε: πού βρίσκεται η κοντινότερη κεραία, τι δείχνουν οι μετρήσεις, πότε υπάρχει λόγος ανησυχίας και πώς μπορείτε να ζητήσετε έλεγχο από τις αρχές.



Τι είναι το «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»

Η πολιτεία έχει δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη στον οποίο εμφανίζονται:

• Live Μετρήσεις

Δεκάδες σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε όλη τη χώρα καταγράφουν 24/7 τα επίπεδα ακτινοβολίας από κεραίες κινητής, τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

• Επιτόπιες Μετρήσεις

Προηγούμενοι έλεγχοι που έχουν κάνει κλιμάκια της ΕΕΑΕ με φορητά όργανα.

Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: paratiritirioemf.eeae.gr



Πώς θα δείτε αν η κεραία απέναντι είναι εντός ορίων

Ακολουθήστε τα βήματα:

Πηγαίνετε στο paratiritirioemf.eeae.gr

Επιλέξτε Χάρτης Μετρήσεων

Βάλτε την οδό σας ή κάντε zoom στην περιοχή

Πατήστε πάνω σε μία «καρφίτσα»

Πράσινες/μπλε καρφίτσες = σταθμοί μέτρησης

Πατήστε Λεπτομέρειες και δείτε:

Ημερήσια/εβδομαδιαία γραφήματα

Συνολική ακτινοβολία ως ποσοστό των ορίων



Πώς διαβάζονται τα αποτελέσματα – Τι είναι επικίνδυνο;

Η ακτινοβολία που μετράται είναι μη ιοντίζουσα, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με ραδιενέργεια.

Οι τιμές παρουσιάζονται με δύο τρόπους:

Παράδειγμα μέτρησης:

0,5 V/m – 2% του ορίου

Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο ακτινοβολίας είναι 50 φορές χαμηλότερο από το όριο ασφαλείας.

Στην Ελλάδα ισχύουν αυστηρότερα όρια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι πραγματικές μετρήσεις στις περισσότερες περιοχές βρίσκονται πολύ κάτω από το 60% των επιτρεπόμενων τιμών.



Μπορώ να ζητήσω επίσημη μέτρηση στο σπίτι μου;

Ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι:

1. Κατόπιν αιτήματος

Μπορείτε να ζητήσετε έλεγχο:

απευθείας από την ΕΕΑΕ, ή

μέσω του Δήμου σας.

Πολλοί δήμοι καλύπτουν το κόστος για τους δημότες.

2. Αυτεπάγγελτοι έλεγχοι

Η ΕΕΑΕ ελέγχει κάθε χρόνο περίπου το 20% των κεραιών της χώρας.



Συχνές απορίες

Είναι οι κεραίες 5G επικίνδυνες;

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ και την ΕΕΑΕ, τα δίκτυα 5G εκπέμπουν μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και δεν υπάρχει τεκμηριωμένος κίνδυνος όταν τηρούνται τα όρια.

Τι γίνεται με τις «καμουφλαρισμένες» κεραίες;

Μπορείτε να ελέγξετε αν μια κεραία είναι δηλωμένη στη βάση της ΕΕΤΤ:

keraies.eett.gr

Αν δεν εμφανίζεται, μπορείτε να κάνετε επίσημη καταγγελία.

Παίζει ρόλο το Wi-Fi;

Το οικιακό Wi-Fi έχει πολύ χαμηλότερη ισχύ και περιλαμβάνεται στα συνολικά διαγράμματα ακτινοβολίας.



Συμπέρασμα

Με τον επίσημο χάρτη της ΕΕΑΕ, κάθε πολίτης μπορεί πλέον να βλέπει διαφανώς και άμεσα τα επίπεδα ακτινοβολίας στη γειτονιά του.

Εάν κάτι σας προβληματίζει, ένας έλεγχος μπορεί να γίνει εύκολα και επίσημα, χωρίς κόστος στις περισσότερες περιπτώσεις.

