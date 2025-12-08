Τι πρέπει να απενεργοποιήσεις στο κινητό για να περιορίσεις την παρακολούθηση από εφαρμογές

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν μια από τις βασικότερες πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων. Πολλά apps ζητούν πρόσβαση που δεν είναι πραγματικά απαραίτητη για τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Υπάρχουν όμως τρόποι να περιορίσεις τι γνωρίζουν για εσένα — αρκεί να γνωρίζεις ποιες άδειες πρέπει να ελέγξεις.



Ποιες κατηγορίες εφαρμογών παρακολουθούν περισσότερο

Spyware & stalkerware – Εφαρμογές που εγκαθίστανται κρυφά και παρακολουθούν σχεδόν τα πάντα (τοποθεσία, κλήσεις, μηνύματα).

Dating apps – Συλλέγουν τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων, από τοποθεσία έως προτιμήσεις και δημογραφικά στοιχεία.

Flashlight apps – Εφαρμογές φακού που ζητούν αδικαιολόγητες άδειες (κάμερα, τοποθεσία).

Παιδικά παιχνίδια – Συχνά παρακολουθούν δεδομένα χωρίς πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες προστασίας.

Social media – Facebook, Instagram, TikTok και άλλα καταγράφουν σχεδόν κάθε δραστηριότητά σου.

Εφαρμογές καιρού – Συχνά μοιράζονται δεδομένα τοποθεσίας με τρίτους.

Smart home apps – Διαχειρίζονται κάμερες, μικρόφωνα και άλλους ευαίσθητους αισθητήρες.

Shopping apps – Αναλύουν αγοραστικές συνήθειες και browsing για στοχευμένη διαφήμιση.

Navigation apps & χάρτες – Αποθηκεύουν ιστορικό τοποθεσίας και διαδρομές.

Browsers – Επιτρέπουν tracking μέσω cookies, scripts και επεκτάσεων.



Εφαρμογές που έχουν κατηγορηθεί για παρακολούθηση

Τα apps της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) συλλέγουν εκτεταμένα δεδομένα.

Δημοφιλή dating apps (Tinder, Badoo, Grindr) επεξεργάζονται ευαίσθητες πληροφορίες.

Παιχνίδια όπως Angry Birds και Candy Crush έχουν βρεθεί στο στόχαστρο για μαζική συλλογή δεδομένων.

Το CamScanner είχε εντοπιστεί με κακόβουλο κώδικα (Trojan) το 2019, προτού «καθαριστεί».



Τι πρέπει να απενεργοποιήσεις άμεσα

Για να περιορίσεις την παρακολούθηση, έλεγξε από τις ρυθμίσεις του κινητού τις άδειες που έχεις δώσει:

1. Τοποθεσία (Location)

Απενεργοποίησέ τη για εφαρμογές που δεν τη χρειάζονται.

Πρότεινε χρήση: Only while using the app.

2. Μικρόφωνο (Microphone)

Ενεργοποίησέ το μόνο σε apps που το απαιτούν πραγματικά (π.χ. κλήσεις, video apps).

3. Κάμερα (Camera)

Απέτρεψε πρόσβαση σε ύποπτες ή περιττές εφαρμογές.

4. Επαφές (Contacts)

Τα περισσότερα apps δεν χρειάζονται πρόσβαση στο τηλεφωνικό σου βιβλίο.

5. Φωτογραφίες / Αρχεία (Photos/Media)

Δώσε πρόσβαση μόνο σε επιλεγμένες φωτογραφίες όπου γίνεται, όχι σε ολόκληρη τη συλλογή.

6. Background Activity (Εργασία στο παρασκήνιο)

Πολλά apps τρέχουν αδιάκοπα συλλέγοντας δεδομένα.

Περιορίστε τη λειτουργία τους στο παρασκήνιο.



Πότε πρέπει να διαγράψεις μια εφαρμογή

Διαγραφή προτείνεται όταν:

έχει ιστορικό παραβιάσεων ή κακόβουλης δραστηριότητας

δεν γνωρίζεις τον developer

δεν την εγκατέστησες εσύ

δεν τη χρησιμοποιείς πλέον

ζητά υπερβολικές και άσχετες άδειες



Συμπέρασμα

Δεν μπορείς να σταματήσεις εντελώς τη συλλογή δεδομένων — μπορείς όμως να τη μειώσεις σημαντικά, περιορίζοντας τις άδειες που δίνεις και ελέγχοντας ποιες εφαρμογές εμπιστεύεσαι.

Η προστασία της ιδιωτικότητας ξεκινά από την ίδια τη συσκευή σου και τις ρυθμίσεις της.

