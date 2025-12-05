# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Houston we have a problem: Νέα τεχνικά προβλήματα στη Cloudflare – Αστάθεια σε Canvas και Zoom

Σημαντικές δυσλειτουργίες παρατηρούνται από το πρωί σε υπηρεσίες που βασίζονται στη Cloudflare, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης τεχνικού ζητήματος που επηρεάζει το Cloudflare Dashboard και τα συνδεδεμένα APIs. Οι επιπτώσεις έχουν γίνει αισθητές σε αρκετούς ιστότοπους και εφαρμογές, οι οποίοι εμφανίζουν καθυστερήσεις, σφάλματα ή στιγμιαίες διακοπές λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Cloudflare δημοσίευσε νεότερη ενημέρωση, τονίζοντας ότι η τεχνική ομάδα συνεχίζει να ερευνά το πρόβλημα χωρίς ακόμη να υπάρχει σαφής εικόνα για την πηγή του.

Την ίδια στιγμή, χρήστες στο Χ αναφέρουν δυσκολίες σύνδεσης σε πλατφόρμες όπως το Canvas και το Zoom, οι οποίες εμφανίζουν αστάθεια κατά περιόδους. Αν και δεν πρόκειται για πλήρη διακοπή υπηρεσιών, τα προβλήματα έχουν επηρεάσει αρκετές διαδικτυακές λειτουργίες, από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέχρι τηλεδιασκέψεις.

Προγραμματισμένη συντήρηση στο Detroit datacenter
Η Cloudflare σημειώνει ότι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη προγραμματισμένη συντήρηση στο datacenter της στο Ντιτρόιτ (DTW), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13:00 UTC (15:00 ώρα Ελλάδας). Κατά τη διάρκεια των εργασιών μέρος της κίνησης αναδρομολογείται, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει παροδικές καθυστερήσεις ή απρόβλεπτες διακοπές.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι η συντήρηση συνδέεται άμεσα με τις αναφορές των χρηστών για προβλήματα πρόσβασης.

Η Cloudflare αναμένεται να προχωρήσει σε νέα ενημέρωση μόλις διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργικότητα των υπηρεσιών.

