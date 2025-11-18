Γιατί κατέρρευσαν X, ChatGPT και Vinted – Τι συνέβη με την Cloudflare

Ένα εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα στην Cloudflare το πρωί της Τρίτης προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, με εκατομμύρια χρήστες να αδυνατούν να συνδεθούν σε δημοφιλείς υπηρεσίες και πλατφόρμες.

Αντί για τις συνηθισμένες σελίδες, όσοι προσπαθούσαν να μπουν στο X (πρώην Twitter) και σε άλλους μεγάλους ιστότοπους έβλεπαν μήνυμα σφάλματος που παρέπεμπε απευθείας στη Cloudflare και τους ζητούσε να επαναλάβουν την προσπάθεια αργότερα.

Cloudflare: η αθέατη υποδομή πίσω από αμέτρητους ιστότοπους

Παρότι το όνομα της Cloudflare δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, η εταιρεία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της λειτουργίας του σύγχρονου διαδικτύου, αντίστοιχο με κολοσσούς όπως η Amazon Web Services.

Διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα CDN δίκτυα παγκοσμίως, το οποίο:

- βελτιώνει την ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδων

- λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε επιθέσεις (όπως DDoS)

- αποσυμφορεί τους αρχικούς servers των ιστοτόπων

Αντί ο κάθε χρήστης να «χτυπά» απευθείας τον διακομιστή της ιστοσελίδας, τα δεδομένα περνούν μέσα από τα ενισχυμένα κέντρα δεδομένων της Cloudflare, τα οποία διανέμονται σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Γιατί η βλάβη προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση

Επειδή χιλιάδες ιστότοποι χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το ίδιο σύστημα, μια δυσλειτουργία σε μέρος του δικτύου δεν επηρεάζει μόνο μία υπηρεσία αλλά πολλές, άσχετες μεταξύ τους. Αυτός ο «κοινός ενδιάμεσος» είναι και ο λόγος που η αποτυχία ενός κόμβου μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές σε τεράστια κλίμακα.

Η σημερινή αναστάτωση θύμισε έντονα την πρόσφατη βλάβη της Amazon Web Services, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες προκάλεσε εξίσου εκτεταμένα προβλήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, εταιρείες που συνήθως δρουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας βρέθηκαν στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας ότι η λειτουργία τους αποτελεί ζωτικό κρίκο της καθημερινής ψηφιακής εμπειρίας.

Διαβάστε ακόμα: Ο νονός της ΑΙ προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική κατάρρευση