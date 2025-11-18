Γιατί μας τηλεφωνούν από άγνωστους διεθνείς αριθμούς – Πώς δουλεύει η απάτη

Το τελευταίο διάστημα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παρατηρεί σημαντική αύξηση σε τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης, ενώ παράλληλα ερευνώνται νέα περιστατικά phishing μέσω email και SMS, απάτες με κρυπτονομίσματα και ψεύτικα e-shops.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν ότι λαμβάνουν κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς, με κωδικούς από χώρες όπως Τσεχία, Ολλανδία, Πολωνία και Ιταλία. Ανάμεσα στους αριθμούς που εμφανίζονται συχνότερα είναι ενδεικτικά οι:

+48 729750644, +48 699555226, καθώς και το +3197 από Ολλανδία.

Πρόκειται για την γνωστή μέθοδο Wangiri, όπου το τηλέφωνο χτυπά για λίγα δευτερόλεπτα ώστε κάποιος να καλέσει πίσω. Αν ο χρήστης το κάνει, τότε κινδυνεύει με υπέρογκες χρεώσεις, από τις οποίες επωφελούνται οι δράστες.

Πώς λειτουργούν τα κυκλώματα – Τι είναι το Caller ID Spoofing

Ακόμη κι αν η κλήση φαίνεται να προέρχεται από συγκεκριμένη χώρα, οι επιτήδειοι μπορεί να δρουν από οπουδήποτε στον κόσμο. Με τη μέθοδο Caller ID Spoofing, οι απατεώνες παραποιούν τον αριθμό που εμφανίζεται στην αναγνώριση, κάνοντας τον χρήστη να πιστεύει ότι η κλήση προέρχεται από αξιόπιστη πηγή: τράπεζα, δημόσια υπηρεσία, ακόμη και την ίδια τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Μέσω υπηρεσιών VoIP μπορούν να εμφανίσουν οποιονδήποτε αριθμό ως «αποστολέα» και στη συνέχεια να επιχειρήσουν να αποσπάσουν στοιχεία e-banking, αριθμούς καρτών ή κωδικούς μιας χρήσης (OTP).

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να απαντάτε

Οι αρχές τονίζουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να απαντούν σε άγνωστους διεθνείς αριθμούς, ούτε να καλούν πίσω. Σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες χρησιμοποιούν την απάντηση ως επιβεβαίωση ότι το τηλέφωνο είναι ενεργό και στη συνέχεια αποστέλλουν κακόβουλα SMS με links για κλοπή δεδομένων.

Αν πραγματοποιηθεί εξερχόμενη κλήση σε τέτοιο αριθμό, ο χρήστης μπορεί να επιβαρυνθεί με πολύ υψηλές χρεώσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονται οι απατεώνες.

Κλήσεις και στο Viber

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν αναφερθεί και μέσω Viber, με εισερχόμενες κλήσεις από ξένους αριθμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς χρήστες της πλατφόρμας. Πρόκειται για οργανωμένα σχήματα phishing που προσπαθούν να παρασύρουν τους χρήστες σε ψεύτικες ιστοσελίδες ώστε να αποκαλύψουν ευαίσθητα δεδομένα.

Τα κυκλώματα αξιοποιούν πλέον και τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ψεύτικων προφίλ και μηνυμάτων, κάνοντας τις απάτες ακόμη πιο πειστικές.

Τι επισημαίνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η υπηρεσία προειδοποιεί ότι επιτήδειοι παρουσιάζονται ψευδώς ως συνεργάτες της, ισχυριζόμενοι ότι έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων στο όνομα του πολίτη και ότι δήθεν μπορούν να βοηθήσουν στην «ανάκτησή» τους. Όλα αυτά αποτελούν μέρος του σεναρίου εξαπάτησης.

Χρησιμοποιώντας Caller ID Spoofing, εμφανίζουν ως καλούντα αριθμό κάποιον που ανήκει σε δημόσιο οργανισμό ή εταιρεία, αποκρύπτοντας την πραγματική τους ταυτότητα.

Πώς να προστατευτείτε

Οι πολίτες πρέπει να θυμούνται ότι:

- Καμία τράπεζα δεν ζητά προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, PIN ή OTP μέσω τηλεφώνου, email ή SMS.

- Καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα καλέσει για να ζητήσει στοιχεία λογαριασμών ή καρτών.

- Αν μια κλήση φαίνεται ύποπτη, τερματίστε άμεσα και επιβεβαιώστε από επίσημο τηλέφωνο του φορέα.

- Μην πατάτε link σε SMS ή email που δεν αναμένετε.

Οι πολίτες ενθαρρύνονται να ενημερώνουν συγγενείς μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα σε τέτοιου είδους απάτες.

Πού μπορείτε να καταγγείλετε περιστατικά

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος δέχεται ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες στα εξής:

- 11188 (τηλεφωνική γραμμή)

- ccu@cybercrimeunit.gov.gr

- @CyberAlertGR στο Twitter

- Μέσω gov.gr - Πολίτης & Καθημερινότητα - Καταγγελίες

- Μέσω της εφαρμογής CYBERKID για smartphones

Διαβάστε ακόμα: Ο νονός της ΑΙ προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική κατάρρευση