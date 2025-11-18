Ο Επικεφαλής της Google προειδοποιεί για την φούσκα της AI που θα παρασύρει τα πάντα

Ο «Παραλογισμός» της AI και η Ενεργειακή «Μάστιγα»: Οι Δύο Μεγάλες Προειδοποιήσεις του Επικεφαλής της Google

Συναγερμός από τον Σουντάρ Πιτσάι, CEO της Alphabet (Google): η φρενίτιδα των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη κρύβει κινδύνους για μια «φούσκα» που αν σκάσει θα παρασύρει κάθε εταιρεία, ενώ οι κολοσσιαίες ενεργειακές ανάγκες της AI απειλούν ακόμα και τους κλιματικούς στόχους.

Η Φρενίτιδα των Επενδύσεων και ο Φόβος της «Φούσκας»

Η ξέφρενη αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου «φρενίτιδα» στην αγορά, όμως ο επικεφαλής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC, ο CEO της Alphabet χαρακτήρισε την παρούσα κατάσταση ως μία στιγμή μεν «εξαιρετικού χαρακτήρα», αλλά υπογράμμισε την ύπαρξη ενός «παραλογισμού» στον χώρο, καθώς οι αξίες των εξειδικευμένων τεχνολογικών εταιρειών έχουν εκτοξευθεί και οι επενδυτές σπεύδουν μαζικά να μην μείνουν πίσω.

Ο Πιτσάι είναι ξεκάθαρος για τις συνέπειες μιας πιθανής έκρηξης της «φούσκας» της AI:

«Καμία εταιρεία δεν θα έμενε αλώβητη, μαζί κι εμείς», παραδέχεται, τονίζοντας ότι ακόμα και ένας κολοσσός όπως η Google, παρότι θα μπορούσε να αντέξει καλύτερα την καταιγίδα, δεν θα έμενε ανεπηρέαστος.



Το Ενεργειακό Κόστος: Ο «Αόρατος» Γίγαντας της AI

Η δεύτερη μεγάλη προειδοποίηση του Σουντάρ Πιτσάι αφορά την τεράστια ενεργειακή κατανάλωση που συνεπάγεται η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι ενεργειακές ανάγκες της AI αντιστοιχούσαν πέρυσι στο 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεχής επέκταση του τομέα αναμένεται να αυξήσει δραματικά αυτό το ποσοστό.

Ο επικεφαλής της Google παραδέχεται ότι οι ενεργειακές ανάγκες της ΑΙ εντός της εταιρείας προκαλούν ήδη καθυστέρηση στην εκπλήρωση των δικών τους κλιματικών στόχων, που είναι η επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα μέχρι το 2030.

«Ο ρυθμός με τον οποίο ελπίζαμε ότι θα προχωρήσουμε θα επηρεασθεί», αναγνωρίζει.

Ως λύση, ο Πιτσάι προτείνει την άμεση ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση των σχετικών υποδομών για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Εργασία: Η Κοινωνική Διαταραχή που Γεννά Ευκαιρίες

Τέλος, ο Σουντάρ Πιτσάι αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας. Αναγνωρίζει ότι η εξέλιξη της AI «θα εξελίξει και θα μεταβάλει ορισμένα επαγγέλματα», προκαλώντας «κοινωνικές διαταραχές» που οφείλουμε να διαχειριστούμε.

Ωστόσο, επιμένει ότι αυτή η αλλαγή θα δημιουργήσει και νέες ευκαιρίες. Το κλειδί της επιτυχίας σε κάθε τομέα—είτε πρόκειται για εκπαιδευτικό, είτε για γιατρό—θα είναι η προσαρμογή.

«Όλα τα επαγγέλματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά εκείνοι που θα επιτύχουν σε κάθε ένα από αυτά θα είναι εκείνοι που θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα [AI] εργαλεία», καταλήγει ο Πιτσάι.

