Ντοκιμαντέρ «φωτιά» για μυστικό πόλεμο εξωγήινης τεχνολογίας: «Δεν είναι πια ερώτημα αν υπάρχουν UFO»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από τα UFO, παρουσιάζοντας μαρτυρίες και ισχυρισμούς που, σύμφωνα με τον δημιουργό του, αποδεικνύουν ότι το φαινόμενο δεν αποτελεί πλέον ζήτημα αμφισβήτησης. Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Νταν Φάρα —γνωστός από τη συμμετοχή του στην παραγωγή του Ready Player One— υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε έναν «μυστικό Ψυχρό Πόλεμο» για την απόκτηση και την αντίστροφη μηχανική εξωγήινης τεχνολογίας.

Στο νέο του έργο, “The Age of Disclosure”, ο Φάρα εξετάζει αυτό που αποκαλεί «80ετή, παγκόσμια συγκάλυψη», βασισμένος σε μαρτυρίες πληροφοριοδοτών, αξιωματούχων και στελεχών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε πως όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα —πολιτικοί, στρατιωτικοί, μέλη των υπηρεσιών— συμφώνησαν ότι πρόκειται για ένα «απολύτως πραγματικό φαινόμενο».

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται 34 άτομα με, όπως λέει ο ίδιος, «άμεση γνώση» του ζητήματος. Ανάμεσά τους, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της DIA, Τζέι Στράτον. Στο τρέιλερ, ο Ρούμπιο μιλά για άγνωστες οντότητες που φέρεται να έχουν εισέλθει «στον εναέριο χώρο πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις», ενώ ο Στράτον προειδοποιεί πως η πρώτη χώρα που θα «σπάσει τον κώδικα» αυτής της τεχνολογίας θα αποκτήσει τεράστιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

 

Ο Φάρα πηγαίνει ακόμη πιο πέρα, ισχυριζόμενος ότι το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού κρατικού μηχανισμού —συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του Κογκρέσου— έχει μείνει εκτός αυτής της προσπάθειας, την ώρα που ανταγωνιστικές δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, επιδιώκουν να αναπτύξουν τεχνολογία «μη ανθρώπινης προέλευσης». Μάλιστα, παρομοιάζει την κούρσα αυτή με «το Σχέδιο Μανχάταν σε στεροειδή», αναφερόμενος στο απόρρητο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, τα τελευταία χρόνια υψηλόβαθμα στελέχη του πολιτικού συστήματος ενημερώθηκαν για το τι —όπως υποστηρίζει— συμβαίνει, χάρη σε πληροφοριοδότες που αποφάσισαν να μιλήσουν. «Πλέον αναζητούν και οι ίδιοι την αλήθεια για τον αμερικανικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φάρα εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που θα τοποθετηθεί ανοιχτά για το θέμα, προβλέποντας ότι σύντομα κάποιος Αμερικανός ηγέτης θα ανακοινώσει δημόσια πως «η ανθρωπότητα δεν είναι μόνη στο σύμπαν».

Το “The Age of Disclosure” θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου σε επιλεγμένες αίθουσες σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον και Λος Άντζελες, ενώ την ίδια ημέρα θα διατεθεί για αγορά ή ενοικίαση στο Amazon Prime. Το ντοκιμαντέρ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ SXSW τον περασμένο Μάρτιο.

