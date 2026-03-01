«Παθητικοί θεατές» στα social media: Γιατί παρακολουθούμε τις ζωές των άλλων χωρίς να ανεβάζουμε τίποτα;

Η χρήση των social media έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας για πολλούς, είτε για προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση. Ωστόσο, υπάρχει μια κατηγορία χρηστών που μπορεί να μην τραβά την προσοχή: οι άνθρωποι που βλέπουν και σχολιάζουν τις ζωές των άλλων, αλλά σπάνια μοιράζονται στιγμιότυπα από τη δική τους ζωή. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά;

Εσωστρεφείς παρατηρητές

Η εσωστρέφεια είναι ένα από τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, όμως έχει περισσότερες διαστάσεις απ' ό,τι φαίνεται. Η καθηγήτρια Τζένιφερ Γκόλντμπεκ από το Πανεπιστήμιο του Maryland αναφέρει ότι αυτοί οι χρήστες είναι ενδεχομένως πιο εσωστρεφείς ή έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και γι' αυτό προτιμούν να παρακολουθούν παρά να συμμετέχουν ενεργά. Τα social media τους δίνουν τη δυνατότητα να παρατηρούν τις ζωές των άλλων χωρίς να εκτίθενται οι ίδιοι.

Νευρωτισμός σε υψηλά επίπεδα

Άτομα με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού, δηλαδή εκείνα που αγχώνονται εύκολα και είναι ευαίσθητα στα συναισθήματα, τείνουν να χρησιμοποιούν τα social media διαφορετικά. Μια μελέτη στο περιοδικό Current Psychology δείχνει ότι αυτά τα άτομα αποφεύγουν την έκθεση και τις πιθανές κριτικές, προτιμώντας να παραμένουν παρατηρητές.

Συναισθηματική αποσύνδεση

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Γκουέντολυν Σέιντμαν από το Michigan State University επισημαίνει ότι άτομα που δυσκολεύονται να δεθούν συναισθηματικά προτιμούν να παρακολουθούν διασημότητες. Αυτή η απομάκρυνση τους επιτρέπει να νιώθουν σύνδεση χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο συναισθηματικής έκθεσης.

Μοναξιά πίσω από την οθόνη

Η έρευνα του Baylor University επισημαίνει ότι η παθητική παρακολούθηση των social media μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αίσθηση μοναξιάς. Η αίσθηση σύνδεσης που μπορεί να προσφέρουν τα social media είναι παροδική και η έλλειψη ενεργούς συμμετοχής εντείνει το αίσθημα απομόνωσης.

Αναλυτικοί και προσεκτικοί

Οι «αόρατοι» χρήστες των social media συνήθως είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί. Παρατηρούν και απορροφούν πληροφορίες, αναγνωρίζοντας μοτίβα συμπεριφοράς και κατανοώντας τα μηνύματα πίσω από τις αναρτήσεις. Αφιερώνοντας χρόνο στην ανάλυση, αντί να δημιουργούν περιεχόμενο, αποκτούν βαθιά κατανόηση της κοινωνικής δυναμικής.

Ανάγκη για έλεγχο

Η ψυχολόγος Νταβια Σιλς επισημαίνει ότι όσοι επιλέγουν να μην δημοσιεύουν κρατούν τον πλήρη έλεγχο της εικόνας τους. Αποφεύγουν τις παρεξηγήσεις και τις αρνητικές κριτικές, προστατεύοντας έτσι τη δημόσια εικόνα τους.

Ναρκισσιστικές τάσεις

Ο Κιθ Κάμπελ από το University of Georgia αναφέρει ότι οι σιωπηλοί χρήστες των social media μπορεί να εμφανίζουν ναρκισσιστικές τάσεις. Η σιωπή τους δεν σημαίνει απαραίτητα ταπεινότητα, αλλά φόβο ότι οι δημοσιεύσεις τους δεν είναι αρκετά καλές, επιλέγοντας να μην μοιράζονται τίποτα.

Τα social media προσφέρουν μια πλατφόρμα για διάφορες προσωπικότητες και συμπεριφορές. Οι «παρατηρητές» είναι μόνο μια πτυχή, αποδεικνύοντας ότι ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία μπορεί να είναι τόσο πολύπλευρος όσο και οι ίδιοι οι άνθρωποι.

Διαβάστε ακόμα: Ψυχολογία και Σχέσεις: Πώς η Αυτοπεποίθηση και η Συναισθηματική Ευφυΐα Διαμορφώνουν την Καθημερινότητά μας