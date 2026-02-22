Πεθερά και νύφη: Η «μάχη» των γενεών που αντέχει στο χρόνο

Η σχέση μεταξύ πεθεράς και νύφης αποτελεί ένα διαχρονικό θέμα που συχνά συγκρίνεται με ένα ατελείωτο «ντέρμπι αιωνίων». Ο δεσμός αυτός στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απλός, δημιουργώντας μια περίπλοκη δυναμική στην οικογένεια. Η ψυχολόγος Φρόσω Φωτεινάκη επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο αυτό, προσφέροντας νέες προοπτικές για την κατανόηση μιας από τις πιο διαχρονικές τριγωνικές σχέσεις στην ελληνική οικογένεια.

Σε μια πρόσφατη ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Φωτεινάκη περιγράφει αυτή τη «σχέση αγάπης και μίσους». Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η σχέση πεθεράς και νύφης δεν είναι απλώς θέμα χημείας και συντονισμού χαρακτήρων. Αποτελεί συνάντηση προσωπικών ιστοριών, προσκολλήσεων και ψυχικών ορίων για τις δύο γυναίκες».

Οι προκλήσεις της πεθεράς

Η πεθερά, ως μητέρα, μπορεί να βιώνει τον φόβο της απομάκρυνσης του παιδιού της, γεγονός που την ωθεί σε μια ανάγκη ελέγχου, συχνά μέσα σε ασαφή όρια. Η μετάβαση από τον κεντρικό ρόλο της μητέρας σε έναν λιγότερο ορατό, χωρίς αναγνώριση ή συναισθηματική στήριξη, μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα απώλειας, ζήλιας και φόβου αντικατάστασης. Αυτά τα συναισθήματα, συχνά μη επιτρεπτά κοινωνικά, μπορούν να οδηγήσουν σε εσωτερικές συγκρούσεις.

Εάν η μητέρα δεν έχει δημιουργήσει μία πλήρη ζωή για τον εαυτό της, μπορεί να μεταθέσει στον γιο της την ανάγκη για φροντίδα και νόημα ζωής. Ο κίνδυνος είναι να δημιουργηθεί μια συναισθηματική εξάρτηση που δυσκολεύει την ομαλή λειτουργία της νέας οικογένειας.

Οι προκλήσεις της νύφης

Η νύφη, από την άλλη πλευρά, εισέρχεται σε μια νέα οικογένεια με την επιθυμία να γίνει αποδεκτή, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική προσπάθεια και καταπίεση των συναισθημάτων της. Πολλές νύφες φοβούνται ότι θέτοντας όρια θα θεωρηθούν ασεβείς ή αχάριστες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε θολά ή θορυβώδη όρια αργότερα.

Η νύφη προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του ρόλου της συντρόφου και της «νέας» στην οικογένεια, συχνά αμφισβητώντας τον εαυτό της. Μπορεί να προβάλλει στην πεθερά φιγούρες εξουσίας από το παρελθόν, με αποτέλεσμα έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η ανασφάλεια για τη σχέση με τον σύζυγο, ιδίως όταν οι συναισθηματικές της ανάγκες δεν καλύπτονται, εντείνει την απειλή που νιώθει από την παρουσία τρίτων.

Δοκιμασία ισχύος και συναισθηματικές τάσεις

Η σχέση πεθεράς και νύφης συχνά μετατρέπεται σε δοκιμασία ισχύος, καθώς καμία από τις δύο δεν αντέχει να νιώθει «δεύτερη». Η πεθερά αγωνίζεται με την απώλεια του ρόλου της, ενώ η νύφη ανησυχεί για την απόκτηση της θέσης της στην οικογένεια που δημιούργησε. Τα ανείπωτα όρια και οι ανεκπλήρωτες ανάγκες τροφοδοτούν αυτή τη σύγκρουση.

Όταν ο σύντροφος δεν έχει διαφοροποιηθεί ψυχικά από τη μητέρα του, η σύζυγος μπορεί να βιώσει μοναξιά και ματαίωση. Αντίθετα, όταν ο γιος απομακρύνει τη μητέρα, εκείνη αισθάνεται εγκατάλειψη και αχαριστία, δημιουργώντας έντονα συναισθήματα ενοχής στον γιο.

Η σύγκρουση δεν επικεντρώνεται στο «ποιος φταίει» αλλά στα ανείπωτα συναισθήματα και τις σιωπηλές προσδοκίες. Τελικά, η αγάπη γίνεται ανταγωνισμός, και κανείς δεν κερδίζει.





