Άγιος Βαλεντίνος 2026: 5 πρωτότυπες και οικονομικές ιδέες για το Σάββατο των ερωτευμένων

Φέτος, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου πέφτει Σάββατο, προσφέροντας την τέλεια ευκαιρία για μια ουσιαστική απόδραση από την καθημερινότητα χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε μια περιουσία. Αν θέλετε να ξεφύγετε από τα τετριμμένα (λουλούδια και αρκουδάκια), δείτε 5 ιδέες που θα κάνουν τη μέρα σας ξεχωριστή.

1. «Private Cinema» στο σπίτι

Αντί για ένα ακριβό δείπνο σε πολυσύχναστο εστιατόριο, δημιουργήστε μια κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σας. Με έναν οικονομικό προβολέα (projector) ή απλά τη μεγάλη σας οθόνη, φτιάξτε μια λίστα με τις αγαπημένες σας ταινίες, προμηθευτείτε τα απαραίτητα σνακ και απολαύστε τη βραδιά με τις πιτζάμες σας.

2. Homemade γευσιγνωσία κρασιού

Γίνετε σομελιέ για μια βραδιά! Αγοράστε 3-4 διαφορετικές ετικέτες κρασιού από μια τοπική κάβα και φτιάξτε ένα πλούσιο πλατό με τυριά και αλλαντικά. Είναι ένας δημιουργικός τρόπος να συζητήσετε και να χαλαρώσετε χωρίς το άγχος της κράτησης.

3. Μια «βουτιά» στην ιστορία της πόλης

Εκμεταλλευτείτε το Σάββατο για μια βόλτα σε μέρη της Αθήνας (ή της πόλης σας) που δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ. Μια επίσκεψη σε ένα μουσείο ή ένας περίπατος στα στενά της Πλάκας και τον Ακροκόρινθο, προσφέρει ρομαντισμό και νέες κοινές αναμνήσεις με μηδενικό κόστος.

4. DIY Δώρα με νόημα

Τα «Viral» δώρα του 2026 εστιάζουν στην προσωπική επαφή. Ένα custom κάδρο με τη φωτογραφία σας, ένα «βαζάκι με λόγους που σε αγαπώ» ή ακόμα και ένα σετ LEGO που θα φτιάξετε μαζί, έχουν πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική αξία από ένα τυποποιημένο δώρο.

5. Μονοήμερη εξόρμηση στη φύση

Επειδή είναι Σάββατο, μια βόλτα μέχρι τη Λίμνη Μπελέτσι ή το Σούνιο για το ηλιοβασίλεμα είναι η ιδανική «φθηνή» πολυτέλεια. Πάρτε μαζί σας καφέ και ένα ζεστό μπουφάν και αφήστε το τοπίο να κάνει τη δουλειά του.

