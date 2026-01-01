Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι: Η «δηλητηριώδης» φράση που δεν πρέπει να πείτε (και να ακούσετε) σήμερα

Γιατί η παρότρυνση για γυμναστική μετά τις γιορτές μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικό τραύμα. Τι λένε οι ειδικοί για το «fat shaming» των ημερών και τον κίνδυνο των τύψεων.

Η 1η Ιανουαρίου είναι η ημέρα των νέων αποφάσεων, αλλά συχνά και η ημέρα των μεγάλων τύψεων. Πάνω από το γιορτινό τραπέζι, μια αθώα -σε εμφάνιση- φράση μπορεί να λειτουργήσει ως «ψυχολογική βόμβα» για τον αποδέκτη. Το «κάνε γυμναστική να χάσεις τα κιλά των γιορτών» είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, μια από τις πιο τοξικές ατάκες που μπορούν να ακουστούν αυτές τις ώρες.

Η παγίδα του «Fat Shaming» με καλή προαίρεση

Ακόμα κι αν λέγεται με χιούμορ ή καλή διάθεση, η παρότρυνση για απώλεια βάρους αμέσως μετά το φαγητό στρεσάρει τον νου και το σώμα. Στην καλύτερη περίπτωση, προκαλεί πανικό· στη χειρότερη, αποτελεί μια μορφή body shaming που μπορεί να συνοδεύει τον άνθρωπο για χρόνια.

Έρευνες δείχνουν ότι η κριτική για το βάρος:

Αυξάνει τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης.

Μειώνει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους.

Οδηγεί σε ανθυγιεινές συμπεριφορές, όπως η ακραία στέρηση τροφής ή η γυμναστική ως «τιμωρία».



Η γυμναστική δεν είναι τιμωρία

Η Αμερικανίδα διατροφολόγος Έμι Κιφ προειδοποιεί: η νοοτροπία ότι πρέπει να «κάψουμε» ό,τι φάγαμε τις τελευταίες μέρες είναι επικίνδυνη. «Η άσκηση πρέπει να γίνεται για τις ωφέλειες στη μακροχρόνια υγεία και όχι ως αντίδραση στο φαγητό της Πρωτοχρονιάς. Αυτός ο τρόπος σκέψης ενεργοποιεί ορμόνες του στρες και κάνει το άτομο να υποφέρει δύο φορές», σημειώνει.

Μην «ηθικοποιείτε» το φαγητό

Το δικαίωμα στην απόλαυση δεν είναι κάτι που πρέπει να «κερδίσουμε» με τον ιδρώτα μας στο διάδρομο του γυμναστηρίου. Οι ειδικοί προτείνουν το Mindful Eating (ενσυνείδητη διατροφή):

Ακούστε το σώμα σας: Φάτε επειδή πεινάτε και σταματήστε όταν χορτάσετε, χωρίς ενοχές. Απολαύστε τη στιγμή: Το γιορτινό φαγητό είναι κοινωνική εμπειρία, όχι θερμιδική απειλή. Νερό και περπάτημα: Αν νιώθετε δυσφορία, πιείτε νερό ή κάντε μια βόλτα για να νιώσετε καλύτερα, όχι για να «τιμωρηθείτε».



Madata Tip: Αν κάποιος στο τραπέζι κάνει σχόλιο για το βάρος σας, απαντήστε με ευγένεια ότι οι γιορτές είναι για χαρά και όχι για μετρήσεις. Φερθείτε στο σώμα σας με καλοσύνη – είναι το μοναδικό που έχετε!

Διαβάστε ακόμα: Το λεπτό σημάδι που προδίδει ότι ένας άντρας δεν νιώθει καλά στη σχέση του