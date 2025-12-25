Γιορτές με ηρεμία: Τρόποι να προστατεύσετε εσάς και τα παιδιά από οικογενειακές εντάσεις

Οι γιορτές υποτίθεται ότι είναι περίοδος χαράς και σύνδεσης, όμως για πολλές οικογένειες συνοδεύονται από ένταση, τοξικές συμπεριφορές και δύσκολες ισορροπίες — ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η θέσπιση υγιών ορίων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα.

Μια μητέρα μοιράστηκε πρόσφατα την εμπειρία της, περιγράφοντας πώς οι οικογενειακές συγκεντρώσεις στο σπίτι του αδελφού της καταλήγουν συχνά σε τοξικό περιβάλλον, με προσβλητικές συμπεριφορές και bullying προς το παιδί της. Το παράδειγμα αυτό δεν είναι μεμονωμένο: πολλές οικογένειες βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις στις γιορτές.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι γονείς οφείλουν να παρεμβαίνουν και να προστατεύουν τα παιδιά τους, ακόμη κι όταν η αρνητική συμπεριφορά προέρχεται από στενούς συγγενείς.



Πότε είναι απαραίτητο να πείτε «στοπ»

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι χρειάζεται να τεθούν όρια ή να περιοριστεί η επαφή, ειδικά σε γιορτινά τραπέζια:

Συστηματική κριτική, υποτίμηση ή λεκτική κακοποίηση, ακόμη και προς παιδιά

Αγνόηση ορίων που έχετε ήδη προσπαθήσει να θέσετε

Δημιουργία τεταμένου, ανασφαλούς ή συναισθηματικά εξαντλητικού κλίματος

Αν το ένστικτό σας λέει ότι μια κατάσταση είναι επιβλαβής, αξίζει να το εμπιστευτείτε.



Πώς να θέσετε όρια με τοξικούς συγγενείς στις γιορτές

1. Ορίστε ξεκάθαρα τι είναι αποδεκτό

Αποφασίστε εκ των προτέρων τι δεν θα ανεχτείτε (π.χ. σχόλια για εμφάνιση, βάρος ή επιδόσεις παιδιών, ή χρόνο χωρίς επίβλεψη).

2. Επικοινωνήστε έγκαιρα και ήρεμα

Μιλήστε πριν από τη συγκέντρωση, χρησιμοποιώντας φράσεις σε πρώτο πρόσωπο:

«Θέλω αυτές οι γιορτές να είναι ήρεμες για όλους, οπότε ας κρατήσουμε ελαφριές τις συζητήσεις με τα παιδιά».

3. Περιορίστε τον χρόνο επαφής

Η σύντομη παρουσία, η διαδικτυακή συμμετοχή ή ακόμη και η απουσία είναι θεμιτές επιλογές, αν βοηθούν στη διατήρηση της ψυχικής σας ισορροπίας.

4. Προετοιμάστε τα παιδιά

Εξηγήστε τους ότι δεν είναι υποχρεωμένα να απαντούν σε ερωτήσεις ή συμπεριφορές που τα κάνουν να νιώθουν άβολα.



Όταν τα όρια παραβιάζονται

Αν οι συγγενείς αγνοήσουν τους κανόνες, είναι σημαντικό να επέμβετε άμεσα — ευγενικά αλλά σταθερά. Μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση στη συζήτηση ή, αν χρειαστεί, να αποχωρήσετε.

Ένα σχέδιο διαφυγής (συμφωνημένο εκ των προτέρων με τον σύντροφο ή την οικογένεια) μειώνει σημαντικά το άγχος και σας δίνει αίσθηση ελέγχου.



Το πιο σημαντικό μήνυμα

Βάζοντας όρια με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, δίνετε στα παιδιά ένα πολύτιμο παράδειγμα: πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και τις ανάγκες τους. Η αυτοφροντίδα δεν είναι εγωισμός. Ιδιαίτερα στις γιορτές, η ψυχική υγεία της οικογένειας —και των παιδιών— πρέπει να μπαίνει πρώτη.

