Αν τσακώνεστε στις γιορτές, δεν είστε μόνοι – Να γιατί συμβαίνει

Οι γιορτές υποτίθεται ότι είναι η πιο «μαγική» περίοδος του χρόνου. Κι όμως, για πολλά ζευγάρια καταλήγουν σε εντάσεις, καβγάδες και παγωμένη ατμόσφαιρα. Αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να σκέφτεται «μα γιατί τσακωνόμαστε πάλι;», να ξέρεις ότι δεν είσαι εξαίρεση — είσαι ο κανόνας.

Οι γιορτές δεν δημιουργούν τα προβλήματα. Απλώς τα φέρνουν στην επιφάνεια.

Οι βασικοί λόγοι που οι σχέσεις δοκιμάζονται στις γιορτές



1. Υπερβολικές προσδοκίες

Τα Χριστούγεννα και οι γιορτές γενικά είναι φορτωμένα με προσδοκίες:

να περάσουμε τέλεια

να είμαστε πιο ερωτευμένοι

να μη μαλώσουμε

να «κολλήσουμε» με τις οικογένειες

Όταν η πραγματικότητα δεν μοιάζει με ταινία, η απογοήτευση μετατρέπεται εύκολα σε ένταση.

2. Οικογενειακές υποχρεώσεις και… στρατόπεδα

«Στους δικούς μου ή στους δικούς σου;»

Ένα από τα πιο κλασικά πεδία μάχης. Οι γιορτές συχνά φέρνουν:

παλιά οικογενειακά τραύματα

συγκρίσεις

παρεμβάσεις τρίτων στη σχέση

Το ζευγάρι βρίσκεται στη μέση και αν δεν υπάρχει κοινή γραμμή, η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

3. Οικονομική πίεση

Δώρα, τραπέζια, έξοδοι, ταξίδια. Ακόμα κι αν δεν το συζητάτε ανοιχτά, το οικονομικό άγχος φορτίζει το κλίμα και κάνει τους ανθρώπους πιο ευερέθιστους.

4. Περισσότερος χρόνος μαζί (χωρίς ανάσες)

Καθημερινότητα, άδειες, πολλές ώρες στο ίδιο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει προσωπικός χώρος, ακόμα και μικρά πράγματα γίνονται αφορμή για καβγά.

5. Συναισθηματική κόπωση της χρονιάς

Οι γιορτές έρχονται στο τέλος ενός απαιτητικού έτους. Κούραση, άγχη, ανεκπλήρωτοι στόχοι. Όλα αυτά ξεσπούν πιο εύκολα στον άνθρωπο που έχουμε πιο κοντά μας.

Πώς να αποφύγετε τους καβγάδες (ρεαλιστικά, όχι θεωρητικά)



1. Ρίξτε τις προσδοκίες στο ανθρώπινο επίπεδο

Δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια για να είναι όμορφα. Συμφωνήστε από πριν ότι:

μπορεί να υπάρξουν στιγμές έντασης

δεν χρειάζεται να αποδεικνύετε τίποτα

Η αποδοχή μειώνει την πίεση.

2. Βάλτε όρια στις οικογένειες

Συζητήστε εκ των προτέρων:

πόσο χρόνο θα περάσετε με ποιον

τι σας πιέζει

τι δεν θέλετε να συζητηθεί

Η ενότητα του ζευγαριού είναι πιο σημαντική από το να ευχαριστηθούν όλοι.

3. Μιλήστε για τα χρήματα (χωρίς κατηγορίες)

Ένας απλός, ειλικρινής διάλογος τύπου: «Ας μην ξεφύγουμε φέτος, για να είμαστε και οι δύο ήρεμοι», μπορεί να γλιτώσει πολλές εντάσεις.

4. Κρατήστε χρόνο για τον εαυτό σας

Δεν χρειάζεται να κάνετε τα πάντα μαζί. Μια βόλτα μόνος, λίγη σιωπή ή χρόνος με φίλους δεν απειλούν τη σχέση — τη βοηθούν.

5. Διαλέξτε τις μάχες σας

Οι γιορτές δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για:

μεγάλες συζητήσεις που «καίνε»

ξεκαθαρίσματα ετών

τελεσίγραφα

Αν κάτι μπορεί να περιμένει τον Ιανουάριο, άστο να περιμένει.

6. Θυμηθείτε γιατί είστε μαζί

Μέσα στον θόρυβο των ημερών, εύκολα ξεχνιέται το βασικό. Ένα μικρό:

«σε καταλαβαίνω»

«είμαι εδώ»

«πάμε μαζί»

μπορεί να αλλάξει όλο το κλίμα.

Οι γιορτές δεν είναι δοκιμασία για το πόσο «καλό» είναι ένα ζευγάρι. Είναι απλώς μια περίοδος έντασης και αλήθειας. Όσο λιγότερο προσπαθείτε να είναι όλα τέλεια και όσο περισσότερο επιλέγετε τη σύνδεση, τόσο λιγότερο χώρο αφήνετε στους καβγάδες.

Εσείς παρατηρείτε ότι τσακώνεστε περισσότερο στις γιορτές ή είναι απλώς μια δύσκολη περίοδος που περνά;

