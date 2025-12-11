Μια ανάρτηση στο Instagram από τον λογαριασμό biglittlefeelings έχει γίνει viral, γιατί αγγίζει μια αλήθεια που πολλοί γονείς νιώθουν αλλά δεν τολμούν να πουν δυνατά: η παλιά, αυστηρή «σχολή» πειθαρχίας δεν λειτουργεί όπως νομίζουμε. Οι περισσότεροι αναπαράγουμε ό,τι μάθαμε μεγαλώνοντας, ακόμα κι όταν μέσα μας ξέρουμε ότι δεν μας εκφράζει.

Η ανάρτηση είχε τίτλο «10 πράγματα που θα έλεγα στους γονείς ως παιδοψυχολόγος, αν δεν φοβόμουν ότι θα τους πληγώσω», και μίλησε σε χιλιάδες γονείς που νιώθουν πως θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Τα 10 σημεία που έγιναν viral

Αν θέλεις το παιδί σου να σταματήσει να φωνάζει, σταμάτα να του φωνάζεις εσύ.Τα νευρικά συστήματα «καθρεφτίζουν» το ένα το άλλο. Δεν γίνεται να μεταφέρεις ηρεμία με φωνές. Το «γιατί το λέω εγώ» διδάσκει φόβο, όχι σεβασμό. Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Το παιδί δεν είναι «ευαίσθητο». Εσύ δυσκολεύεσαι με τα συναισθήματα. Είσαι η γενιά που θα σπάσει τον κύκλο. Το να δώσεις «χρόνο να ηρεμήσει» δεν διδάσκει τίποτα. Είναι απομόνωση σε μια στιγμή που το παιδί χρειάζεται σύνδεση. Οι συνέπειες δεν λειτουργούν όταν ο εγκέφαλος του παιδιού είναι σε κατάσταση επιβίωσης. Πρώτα ασφάλεια, μετά μάθηση. Τα λάθη δεν μπερδεύουν το παιδί. Το να μην τα διορθώνεις, ναι.

Η ρήξη δεν είναι το πρόβλημα – η αποφυγή της επανόρθωσης είναι. Αν δεν λες ποτέ “όχι”, μην απορείς αν το παιδί πιστεύει ότι του ανήκει ο κόσμος. Τα όρια είναι μέρος της πραγματικής ζωής. Η συναισθηματική ρύθμιση δεν είναι απλή δεξιότητα· είναι θεμέλιο ζωής. Αν προβλέπεις και διορθώνεις κάθε συναίσθημα, κλέβεις από το παιδί την ανθεκτικότητα. Μείνε κοντά, χωρίς να ελέγχεις. Το παιδί δεν χρειάζεται να έχεις τον έλεγχο· χρειάζεται να έχεις αυτορύθμιση. Ο έλεγχος χτίζει φόβο. Η ηγεσία χτίζει εμπιστοσύνη.





Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη

Η ανάρτηση έγινε viral γιατί αμφισβητεί ανοιχτά τον «παλιό» τρόπο πειθαρχίας – φωνές, τιμωρίες, αυστηρή υπακοή. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτά τα μοντέλα λειτουργούν μόνο επιφανειακά και συχνά αυξάνουν το άγχος και τη σύγχυση των παιδιών.

1. Οι φωνές είναι απειλή

Όταν υψώνεται η φωνή, ο εγκέφαλος του παιδιού περνά σε «fight-or-flight».

Πρακτικό tip: Ξεκίνα να μιλάς πιο σιγά, όχι πιο δυνατά. Ένας ψίθυρος συχνά ηρεμεί γρηγορότερα από μια εντολή.

2. Το «επειδή το είπα εγώ» χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση άμεσου κινδύνου

Για όλα τα υπόλοιπα, το «γιατί» είναι μέρος της διδασκαλίας.

Παράδειγμα: «Σταματάμε να χτυπάμε γιατί πονάει. Μπορείς να είσαι θυμωμένος και το όριο παραμένει.»

3. Το παραδοσιακό time-out απομονώνει

Το παιδί δεν μαθαίνει να ρυθμίζεται μόνο του από μια ποινή απομάκρυνσης.

Εναλλακτική: time-in – μένουμε κοντά, καθοδηγούμε, επιτρέπουμε χώρο αλλά όχι εγκατάλειψη.

4. Οι τιμωρίες δεν χτίζουν δεξιότητες

Η τιμωρία μπορεί να περιορίσει προσωρινά μια συμπεριφορά, αλλά δεν διδάσκει τι πρέπει να κάνει το παιδί.

Χρήσιμη πρακτική: συνδεδεμένες συνέπειες («Αν χύνουμε νερό, παίρνουμε πετσέτα και το σκουπίζουμε μαζί»).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Toddler & Big Kid Experts (@biglittlefeelings)



Η μεγάλη εικόνα

Η ανάρτηση έγινε viral γιατί έδωσε στους γονείς αυτό που χρειάζονται περισσότερο: άδεια να είναι άνθρωποι και να μαθαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.

Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος.

Χρειάζεται να είσαι ρυθμισμένος, διαθέσιμος και πρόθυμος να κάνεις επανόρθωση.

Στο τέλος, τα παιδιά δεν θυμούνται τον απόλυτο έλεγχο. Θυμούνται αν νιώθουν ασφαλή, αν τους άκουσες, αν ήσουν εκεί.

Αυτή είναι η «νέα σχολή» γονεϊκότητας — και για αυτό έγινε viral.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί όλο και περισσότεροι αφήνουν το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω