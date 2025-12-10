# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Γιατί όλο και περισσότεροι αφήνουν το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 3 άτομα
Γιατί όλο και περισσότεροι αφήνουν το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω

Η εικόνα είναι γνώριμη: μια παρέα σε τραπέζι, και ανάμεσα στα ποτήρια και τα πιάτα, ένα κινητό με την οθόνη να γυρίζει ανά διαστήματα από ειδοποιήσεις.

Για πολλούς, αυτή η μικρή λάμψη αρκεί για να αποσπάσει την προσοχή – όχι μόνο του κατόχου, αλλά και όσων κάθονται γύρω του. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι ολοένα περισσότεροι επιλέγουν να τοποθετούν το τηλέφωνό τους με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.

Πίσω από αυτή την απλή κίνηση κρύβονται συγκεκριμένοι λόγοι που συνδέονται με την καθημερινότητα, την επικοινωνία και τη σχέση μας με τη τεχνολογία.

Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας χωρίς καμία προσπάθεια
Σε κάθε ειδοποίηση, το κινητό «ξυπνάει» έστω για λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί ένα φωτάκι ή μια σύντομη ενεργοποίηση της οθόνης να μοιάζει ασήμαντη, αλλά σε χρήστες με έντονη ψηφιακή δραστηριότητα – πολλαπλές εφαρμογές, ομάδες συνομιλιών, social media – αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες ή εκατοντάδες ενεργοποιήσεις καθημερινά.

Όταν η συσκευή βρίσκεται με την οθόνη προς τα κάτω, μειώνονται οι πιθανότητες να ενεργοποιηθεί από ειδοποιήσεις ή τυχαία αγγίγματα. Το αποτέλεσμα είναι μια μικρή αλλά μετρήσιμη εξοικονόμηση ..

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: «Νιώθω χαμένη μετά τη γέννα»: Το post μίας μαμάς που απέδειξε ότι καμία δεν είναι μόνη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Πίεση Τράμπ: Ζητά από τον Ζελένσκι να απαντήσει άμεσα στο ειρηνευτικό σχέδιο
Κόσμος

Πίεση Τράμπ: Ζητά από τον Ζελένσκι να απαντήσει άμεσα στο ειρηνευτικό σχέδιο

Ποια χώρα απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 16 – Το νέο αυστηρό της πλαίσιο
Κόσμος

Ποια χώρα απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 16 – Το νέο αυστηρό της πλαίσιο

Διατροφή και ψυχική υγεία: Δείτε τι πρέπει να τρώμε για καλύτερη διάθεση
Υγεία

Διατροφή και ψυχική υγεία: Δείτε τι πρέπει να τρώμε για καλύτερη διάθεση

Μίνα Αρναούτη: «Δέχομαι απειλές ότι θα με βιάσουν» – Το ξέσπασμα μετά την απόφαση για το τροχαίο Παντελίδη
ShowBiz

Μίνα Αρναούτη: «Δέχομαι απειλές ότι θα με βιάσουν» – Το ξέσπασμα μετά την απόφαση για το τροχαίο Παντελίδη

Λονδίνο: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε με κουζινομάχαιρο τη σύντροφό του
Κόσμος

Λονδίνο: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε με κουζινομάχαιρο τη σύντροφό του