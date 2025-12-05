Πόσο συχνά λένε οι γονείς «Πρόσεχε!» και τι σημαίνει αυτό για τη σύγχρονη ανατροφή

Μια νέα έρευνα του Talker Research για λογαριασμό του Lightbridge Academy αποκαλύπτει κάτι που όλοι υποψιαζόμασταν: τα σημερινά μικρά παιδιά είναι γεμάτα περιέργεια — και οι γονείς τους γεμάτοι… προειδοποιήσεις.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 2.000 γονείς παιδιών ηλικίας 0-6 ετών, δείχνει ότι ενώ το 91% των γονιών ενθαρρύνει ενεργά τη διάθεση εξερεύνησης των παιδιών, ταυτόχρονα χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 27 φορές τη φράση «πρόσεχε» μέσα σε μία ημέρα. Σε αυτά προστίθενται άλλες 25 φορές «μην το αγγίζεις», δημιουργώντας μια διαρκή εναλλαγή μεταξύ ενθάρρυνσης και προστατευτικότητας.

Οι ατελείωτες ερωτήσεις των παιδιών

Η ίδια έρευνα καταγράφει ότι οι γονείς καλούνται να απαντήσουν περίπου 46 ερωτήσεις την ημέρα, με το 35% να παραδέχεται ότι δεν έχει πάντα απάντηση. Κι αυτό δεν είναι περίεργο, αν αναλογιστεί κανείς το είδος των ερωτήσεων που κάνουν τα παιδιά:

«Αν ο χρόνος είχε μυρωδιά, πώς θα μύριζε;»

«Για πόση ώρα ένας ιπποπόταμος τρέχει πιο γρήγορα από έναν ελέφαντα;»

«Πού πάνε τα όνειρα όταν ξυπνάμε;»

Περίπου οι μισοί γονείς (52%) αναρωτιούνται από πού προκύπτουν αυτές οι σκέψεις, ενώ άλλοι επιλέγουν να βρουν απαντήσεις μαζί με το παιδί (42%) ή να ψάξουν αργότερα (27%). Η στάση «δεν ξέρω, πάμε να το βρούμε» θεωρείται πλέον μοντέρνος και υγιής τρόπος ενίσχυσης της κριτικής σκέψης.

Το παράδοξο της προειδοποίησης

Παρά το άγχος των γονιών για τη γνησιότητα της περιέργειας των παιδιών, μόνο το 34% των προειδοποιήσεων «πρόσεχε» αφορά πραγματικό κίνδυνο. Για το 45% των γονιών, η φράση προκύπτει ως ενστικτώδης αντίδραση πριν καν αξιολογηθεί η κατάσταση.

Το αποτέλεσμα είναι μια αντίφαση: οι σύγχρονοι γονείς θέλουν να ενθαρρύνουν την εξερεύνηση, αλλά συχνά δυσκολεύονται να αφήσουν τα παιδιά να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και —αναπόφευκτα— να κάνουν λάθη. Οι παλιότερες γενιές είχαν περισσότερη ελευθερία κινήσεων και λιγότερη επιτήρηση, ενώ τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει αγάπη, φροντίδα και περισσότερους περιορισμούς.

Η περιέργεια των παιδιών αυξάνεται

Το 97% των γονιών περιγράφουν τα παιδιά τους ως «περίεργα», με το 71% να τα θεωρεί «πολύ περίεργα». Μάλιστα, το 77% πιστεύει ότι τα σημερινά παιδιά έχουν μεγαλύτερη περιέργεια από ό,τι είχαν οι ίδιοι στην παιδική ηλικία.

Ενδιαφέρον έχει και η αλλαγή στις φράσεις εξουσίας:

Το 71% λέει συχνά «πρόσεχε»

Μόνο το 22% χρησιμοποιεί το κλασικό «επειδή το λέω εγώ»

Οι περισσότεροι γονείς βλέπουν θετικά αποτελέσματα σε αυτή τη νέα προσέγγιση.

Πώς ισορροπεί κανείς ασφάλεια και εξερεύνηση

Οι καθημερινές εμμονές των παιδιών —με τα κουμπιά του ασανσέρ, τα έντομα, τα νερά, τις πόρτες— είναι στην πραγματικότητα μικρά εργαστήρια μάθησης. Το καθαρό ζητούμενο δεν είναι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος, αλλά να δοθεί στα παιδιά χώρος να αναπτύξουν κρίση και δεξιότητες μέσα από την εμπειρία.

Το 92% των γονιών δηλώνει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM είναι πολύ σημαντική. Και οι δεξιότητες αυτές θεμελιώνονται ακριβώς στην παιδική περιέργεια.

Το συμπέρασμα

Την επόμενη φορά που το παιδί θα σε ρωτήσει για 46η φορά «πού πάνε τα όνειρα» ή «γιατί τρέχει ο ιπποπόταμος», η ερώτηση δεν είναι απλώς παιδική απορία. Είναι δείγμα ενός μυαλού που προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο.

Κάθε απάντηση —ή παραδοχή άγνοιας— είναι ένα βήμα στη διαδρομή για να μεγαλώσει μια γενιά που σκέφτεται, αμφισβητεί, παρατηρεί και δημιουργεί.

