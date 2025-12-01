Γιατί η Gen Z «ζηλεύει» τα ’90s: Η γενιά που αναζητά αυθεντικότητα σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο

Η δεκαετία του ’90 επιστρέφει δυναμικά — όχι μόνο στη μόδα, τη μουσική και την αισθητική, αλλά και στη φαντασία της Gen Z, της γενιάς που μεγάλωσε μέσα στην ψηφιακή καταιγίδα. Παιδιά που δεν έζησαν ποτέ την προ–social media εποχή, σήμερα την εξιδανικεύουν, αναζητώντας μια καθημερινότητα πιο αυθόρμητη, πιο απλή και, κυρίως, λιγότερο εξαρτημένη από τις οθόνες.

Η νοσταλγία για μια εποχή που δεν γνώρισαν

Οι εικόνες μιας καθημερινότητας χωρίς Instagram και TikTok — με ραντεβού στις πλατείες, πάρτι χωρίς κάμερες, σχολικές παρέες χωρίς φίλτρα και hashtags — φαίνεται πως συγκινούν βαθιά τους σημερινούς νέους. Αυτό που για τους Millennials ήταν η φυσιολογική πραγματικότητα της εφηβείας τους, για τη Gen Z μοιάζει με έναν σχεδόν μυθικό κόσμο.

Όπως αναφέρει η El País, αυτή η νοσταλγία λειτουργεί όχι μόνο ως πολιτισμικό φαινόμενο, αλλά και ως πολιτική στάση. Μια γενιά που μεγάλωσε με συνεχή ειδοποιήσεις, υπερφόρτωση πληροφοριών και κοινωνική πίεση από το διαδίκτυο, αναζητά στο παρελθόν μια χαμένη αίσθηση ασφάλειας.

Η ψυχολογία της νοσταλγίας της Gen Z

Η συγγραφέας και αναλύτρια τάσεων Έμιλι Σίγκαλ βλέπει σε αυτό το κύμα επιστροφής προς τα ’90s ένα βαθύτερο ψυχολογικό μοτίβο: η Gen Z έχει αρχίσει να κοιτάζει περισσότερο πίσω παρά μπροστά.

Ο ψυχολόγος Κλέι Ράτλετζ, που μελετά επί χρόνια τη νοσταλγία, επιβεβαιώνει ότι οι νέοι σήμερα νοσταλγούν ένα παρελθόν που δεν έζησαν, κυρίως επειδή αντιπαραβάλλουν τη σημερινή τους υπερσυνδεδεμένη πραγματικότητα με έναν κόσμο όπου η τεχνολογία ήταν πιο «ανθρώπινη».

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η πλειονότητα των νέων δηλώνει πως θα προτιμούσε να έχει μεγαλώσει πριν από την έκρηξη των social media και της συνεχούς συνδεσιμότητας.

Η αναβίωση της ’90s κουλτούρας

Η κουλτούρα παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το κύμα νοσταλγίας. Ριμέικ, σίκουελ, vintage αισθητική, δίσκοι βινυλίου, Polaroid, Walkman, VHS, καθώς και η αρχειακή μόδα έχουν επανέλθει δυναμικά. Στο TikTok, βίντεο που δείχνουν σχολεία, παρέες και δραστηριότητες της δεκαετίας του ’90 γίνονται viral — ακριβώς επειδή παρουσιάζουν έναν κόσμο χωρίς ασταμάτητες ειδοποιήσεις και ψηφιακό άγχος.

Νέοι χρήστες σχολιάζουν πως «ζηλεύουν» το γεγονός ότι οι έφηβοι των ’90s μπορούσαν να ζήσουν τη στιγμή χωρίς να τη φωτογραφίσουν.

Η ανάγκη για ψηφιακή αποτοξίνωση

Το φαινόμενο δεν μένει μόνο στο επίπεδο της κουλτούρας. Διαρκώς αυξάνονται τα προγράμματα digital detox, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα εντάσσει πλέον σε δράσεις για νέους. Στις ΗΠΑ, κερδίζει έδαφος το «dumbphone boom» — μια επιστροφή στα απλά κινητά, χωρίς εφαρμογές και ατελείωτα scroll.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή ενός TikToker:

«Βγες έξω χωρίς κινητό. Περπάτα χωρίς Google Maps. Ξαφνικά βρίσκεις ενέργεια, χρόνο και καθαρό μυαλό».

Όταν η νοσταλγία γίνεται πολιτική στάση

Η εξιδανίκευση του παρελθόντος, όμως, δεν είναι πάντα αθώα. Σύμφωνα με έρευνες, ένα κομμάτι της Gen Z —ιδίως άνδρες— στρέφεται σε πιο συντηρητικές θέσεις, απογοητευμένο από τους θεσμούς, την πολιτική και τη δημοκρατία.

Ο αναλυτής Μάριο Ρίος εκτιμά ότι αυτή η νοσταλγία για τα ’90s δείχνει μια βαθύτερη αναζήτηση σταθερότητας: «Όταν οι νέοι νιώθουν πως χάνουν τον προσανατολισμό τους, γίνονται πιο ευάλωτοι σε ιδεολογίες που υπόσχονται επιστροφή σε μια υποτιθέμενα αρμονική εποχή».

Ωστόσο, η νοσταλγία μπορεί να λειτουργήσει και δημιουργικά. Πολλοί νέοι αναζητούν στοιχεία του παρελθόντος — αυθεντικότητα, ανθρώπινη επαφή, περισσότερη ελευθερία από τις οθόνες — για να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους σήμερα και να σχεδιάσουν ένα διαφορετικό μέλλον.

Διαβάστε ακόμα: 9 συμπεριφορές που συναντάμε συχνά σε ανθρώπους που δεν άκουσαν ποτέ «σ’ αγαπώ» στην παιδική τους ηλικία