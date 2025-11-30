9 συμπεριφορές που συναντάμε συχνά σε ανθρώπους που δεν άκουσαν ποτέ «σ’ αγαπώ» στην παιδική τους ηλικία

Όταν ένα παιδί μεγαλώνει χωρίς λεκτική στοργή, η σιωπή αυτή δεν μένει στην παιδική του ηλικία· το ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή. Δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι γονείς δεν αγαπούσαν — συχνά απλώς δεν γνώριζαν πώς να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Όμως η έλλειψη αυτής της φράσης, της τόσο μικρής αλλά τόσο καθοριστικής, δημιουργεί μοτίβα που συχνά φαίνονται στην ψυχολογία ενός ανθρώπου χρόνια αργότερα.

Ακολουθούν εννέα συμπεριφορές που εμφανίζονται συχνά σε ενήλικες που μεγάλωσαν χωρίς να ακούσουν ποτέ το «σ’ αγαπώ».

1. Δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι κάποιος τους αγαπά

Η λεκτική στοργή δεν είναι οικεία. Όταν κάποιος τους δείχνει ενδιαφέρον, συχνά αναρωτιούνται αν το εννοεί, αν υπερβάλλει ή αν έχει κάποιο κρυφό κίνητρο. Η ψυχολογία το περιγράφει ως «αμφίθυμη λήψη»: ακούνε, αλλά δεν μπορούν εύκολα να απορροφήσουν τη στοργή.



2. Εκφράζουν την αγάπη μέσα από πράξεις, όχι λόγια

Για αυτούς τους ανθρώπους, η αγάπη φαίνεται στα μικρά και στα πρακτικά: μια εξυπηρέτηση, μια βοήθεια, μια πράξη φροντίδας. Η σιωπηλή παρουσία τους είναι συχνά ο τρόπος τους να πουν «νοιάζομαι για εσένα» ..

