Όταν η σχέση γίνεται situationship: Γιατί συμβαίνει και πότε πρέπει να φύγεις

Το situationship είναι μια συνθήκη που ξεκινά συχνά ως κάτι ανάλαφρο: μια σχέση «μεταξύ ραντεβού και κανονικής σχέσης». Υπάρχει χημεία, έλξη, επικοινωνία, σεξ — αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός. Σύμφωνα με την Dr. Kimberly Moffit, «το situationship είναι μια δυναμική ανάμεσα στα πρώτα ραντεβού και σε μια πιο σοβαρή, μακρόχρονη σχέση». Υπάρχει σύνδεση, αλλά δεν υπάρχει σιγουριά ότι αυτό που ζεις είναι σχέση.

Και ενώ αυτή η «γκρίζα ζώνη» είναι φυσιολογική για ένα διάστημα, όσο ο χρόνος περνά και τα συναισθήματα αλλάζουν, μπορεί να μετατραπεί σε μια κατάσταση περίπλοκη, άνιση και επώδυνη.

Γιατί τα situationships γίνονται όλο και πιο συχνά;

Η σύγχρονη κουλτούρα έχει μετακινήσει τις σταθερές γύρω από τις σχέσεις. Οι άνθρωποι παντρεύονται αργότερα, αλλάζουν συχνότερα συντρόφους και δίνουν περισσότερο χώρο στην εξερεύνηση παρά στη δέσμευση.

Η Gen Z προτιμά ερωτικές σχέσεις «στη γκρίζα ζώνη», επηρεασμένη από:

τα dating apps που κάνουν το ραντεβού τύπου «online shopping»,

την οικονομική αβεβαιότητα,

τον φόβο της δέσμευσης,

την εξοικείωση με τις digital σχέσεις μετά τον Covid-19.

Όπως εξηγεί η Julie Arbit (Vice Media), οι νέοι «επικεντρώνονται στον εαυτό τους, όχι από εγωκεντρισμό, αλλά γιατί πρέπει πρώτα να μπορούν να φροντίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους».

Τα οφέλη ενός situationship (ναι, υπάρχουν)

Η Dr. Moffit αναφέρει ότι το situationship στην αρχή μπορεί να είναι θετικό, επειδή:

δίνει χρόνο να γνωρίσεις τον άλλον χωρίς πίεση,

επιτρέπει εξερεύνηση συναισθηματική και σεξουαλική,

προσφέρει συντροφικότητα χωρίς απαιτήσεις,

ενισχύει την αυτογνωσία.

Ιδανικά, όμως, και οι δύο θέλουν το ίδιο.

Όταν το situationship αρχίζει να πονάει

Ο καθηγητής Mickey Langlais στο Baylor University μελετά εδώ και χρόνια αυτά τα μοντέλα σχέσεων. Σε πρόσφατη έρευνα εντόπισε ότι τα άτομα συχνά επιμένουν σε αυτές τις χαμηλής ποιότητας σχέσεις επειδή:

πιστεύουν ότι υπάρχει αποκλειστικότητα,

έχουν επενδύσει χρόνο και συναισθήματα,

ικανοποιούνται συναισθηματικά «τόσο όσο»,

μένουν για το σεξ,

αποφεύγουν συζητήσεις για μέλλον.

Στις έρευνές του, η ποιότητα και η δέσμευση σε situationships ήταν σημαντικά χαμηλότερη από άλλες μορφές σχέσεων.

Πότε πρέπει να ανησυχήσεις: 7 σημάδια ότι δεν είναι σχέση αλλά… situationship

Πέρασαν 2–3 μήνες αλλά φοβάσαι να μιλήσεις για σχέση.

Το αποφεύγεις γιατί ξέρεις ότι μπορεί να διαλύσει ό,τι έχετε.

Νιώθεις άγχος για το πού βρίσκεστε.

Η αβεβαιότητα σε τρώει, έστω κι αν κάνεις ότι δεν σε επηρεάζει.

Υπάρχει χημεία, αλλά καθόλου συναισθηματικό βάθος.

Σε ανάγκη ή δύσκολη στιγμή δεν θα τον/την καλούσες.

Όλα γίνονται τελευταία στιγμή.

Καμία σταθερότητα, κανένα προγραμματισμένο ραντεβού.

Δεν σε έχει συστήσει στους φίλους του.

Ένδειξη ότι δεν σε βλέπει ως μέρος του μέλλοντος του.

Δεν μιλάτε για το μέλλον — καν για τα βασικά.

Αν δεν χωράς στα σχέδιά του, είναι ξεκάθαρο: δεν είστε μαζί.

Δεν έχεις σβήσει τα dating apps «για κάθε ενδεχόμενο».

Σημάδι ότι ούτε εσύ είσαι εκεί 100%.

Όταν ακόμη και ο γάμος γίνεται… situationship

Σε κάποιες περιπτώσεις, η γκρίζα ζώνη εμφανίζεται μέσα στον γάμο. Μπορεί να υπάρχει καθημερινή τρυφερότητα, αλλά όχι ουσιαστική σύνδεση. Μπορεί να υπάρχουν αγκαλιές, φιλιά, ΜΗΝΥΜΑΤΑ, αλλά όχι αληθινή εγγύτητα.

Σύμφωνα με την Dr. Hannah Holmes:

το πρόβλημα δεν είναι πάντα η αγάπη,

αλλά η έλλειψη «καινοτόμων εμπειριών» και ρομαντισμού.

Νέες δραστηριότητες, κοινά χόμπι, εκδρομές, μπορούν να επαναφέρουν σύνδεση, πάθος και επιθυμία.

Πώς ξέρεις τελικά τι πρέπει να κάνεις;

Η απάντηση είναι απλή και δύσκολη ταυτόχρονα:

Ρώτα.

Ακόμη κι αν φοβάσαι την απάντηση.

Ακόμη κι αν δεν σου αρέσει.

Ακόμη κι αν αλλάξει τη σχέση.

Η ειλικρίνεια είναι ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσεις αν ζεις μια σχέση ή μια αυταπάτη.

