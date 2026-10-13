Η ιδιοκτήτρια που χρησιμοποίησε ούρα για να βρει τη χαμένη γάτα της

Μια ασυνήθιστη μέθοδος βοήθησε μια γυναίκα στη Βρετανία να εντοπίσει τη γάτα της, η οποία είχε εξαφανιστεί για τρεις ημέρες. Η Έρικα Λόου, 28 ετών, βρέθηκε σε αγωνία μετά την απώλεια του κατοικίδιού της, της Ivy, μόλις λίγες ώρες αφότου την είχε φέρει στο νέο της σπίτι. Η λύση ήρθε από μια παράξενη συμβουλή που πρότεινε τη χρήση ούρων της προηγούμενης ιδιοκτήτριας του ζώου.

Η εξαφάνιση της Ivy και οι πρώτες προσπάθειες

Η Έρικα είχε διανύσει μια απόσταση τρεισήμισι ωρών με το αυτοκίνητο για να παραλάβει την Ivy, μια γκρίζα, μακρύτριχη γάτα, και να τη μεταφέρει στο σπίτι της, το οποίο βρίσκεται στο Όρφορντ του Ανατολικού Σάσεξ. Η άφιξη της γάτας στο νέο της περιβάλλον, στις 3 Οκτωβρίου, συνοδεύτηκε από σύντομη χαρά, καθώς η Ivy χάθηκε λίγες μόλις ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με την Έρικα, ενώ προσπαθούσε να εξοικειώσει τη γάτα με το νέο της σπίτι, κάποιος προκάλεσε ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της έξω από την οικία της, χρησιμοποιώντας ένα σφυρί. Η ίδια εκτιμά ότι ο δυνατός θόρυβος ενδέχεται να τρόμαξε την Ivy, οδηγώντας την να διαφύγει. Η Έρικα περιέγραψε την απώλεια του ζώου σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του ως ιδιαίτερα οδυνηρή εμπειρία.

Η 28χρονη πιστεύει ότι η γάτα κατάφερε να απομακρυνθεί από ένα μικρό άνοιγμα στο παράθυρο της κουζίνας. Ακολούθησαν τρεις ημέρες εντατικής αναζήτησης, κατά τις οποίες συμμετείχαν φίλοι, συγγενείς και γείτονες. Παράλληλα, η Έρικα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως μέρος των προσπαθειών της, άφησε έξω από το σπίτι την άμμο που είχε χρησιμοποιήσει η Ivy, ρούχα της, καθώς και το κλουβί μεταφοράς της, με την ελπίδα ότι οι οικείες μυρωδιές θα την οδηγούσαν πίσω. Ωστόσο, καμία από αυτές τις ενέργειες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αγωνία της ήταν τόσο μεγάλη που δυσκολευόταν να φάει ή να κοιμηθεί, φοβούμενη ότι είχε συμβεί κάτι κακό στη γάτα ή ότι κάποιος την είχε πάρει.

Η παράξενη συμβουλή και η αναζήτηση βοήθειας

Εν μέσω της απελπισίας της, η Έρικα έλαβε μια ασυνήθιστη πρόταση από μια γυναίκα που ζει περίπου 60 μίλια μακριά και είχε δει την έκκλησή της στο διαδίκτυο. Η γυναίκα αυτή πρότεινε να δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει ανθρώπινα ούρα στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είχε λειτουργήσει στο παρελθόν για την ίδια, όταν είχε χάσει τη δική της γάτα.

Η Έρικα, όντας έτοιμη να δοκιμάσει οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή, αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή. Επικοινώνησε με την προηγούμενη ιδιοκτήτρια της Ivy, εξηγώντας την κατάσταση και ζητώντας τη βοήθειά της. Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια δέχτηκε να συνδράμει στην αναζήτηση, προμηθεύοντας ούρα για τον σκοπό αυτό.

Η εφαρμογή του τεχνάσματος και η αγωνία

Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια της Ivy τοποθέτησε τα ούρα σε ένα μπουκάλι ψεκασμού, το οποίο παρέδωσε στην Έρικα. Η Έρικα χρησιμοποίησε αυτό το μπουκάλι για να ψεκάσει ένα κοντινό δέντρο, ακολουθώντας τις οδηγίες που της είχαν δοθεί. Παράλληλα, τοποθέτησε μια κάμερα με θέα στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να διαπιστώσει αν η γάτα θα εμφανιζόταν.

Η Έρικα εξήγησε την απόφασή της να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο, δηλώνοντας ότι θεώρησε πως η Ivy θα ήταν πιθανότερο να αναγνωρίσει τη μυρωδιά της προηγούμενης ιδιοκτήτριάς της. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι η ίδια η Έρικα είχε περάσει μαζί με τη γάτα μόλις λίγες ώρες, ενώ η Ivy είχε ζήσει για μεγαλύτερο διάστημα με την προηγούμενη ιδιοκτήτριά της, καθιστώντας τη μυρωδιά της πιο οικεία και αναγνωρίσιμη για το ζώο.

Η στιγμή του εντοπισμού

Η αγωνία έφτασε στο τέλος της όταν η Έρικα ετοιμαζόταν να πάει για ύπνο. Πριν κοιμηθεί, αποφάσισε να ρίξει μια τελευταία ματιά έξω από το παράθυρο. Τότε, παρατήρησε μια σκιά κάτω από ένα βαν, το οποίο βρισκόταν κοντά στο δέντρο που είχε ψεκαστεί με τα ούρα.

Όταν η σκιά κουνήθηκε, η Έρικα διέκρινε μια μεγάλη φιγούρα, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν η χαμένη της γάτα, η Ivy. Η ασυνήθιστη μέθοδος, η οποία βασίστηκε στην ισχυρή όσφρηση των αιλουροειδών και την αναγνώριση οικείων μυρωδιών, οδήγησε στην επιτυχή επανένωση της Έρικα με το κατοικίδιό της μετά από τρεις ημέρες αγωνίας και αναζήτησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta