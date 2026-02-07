Αναρωτηθήκατε ποτέ; Γιατί υπάρχει αυτή η μικρή τρύπα στα παράθυρα των αεροπλάνων

Αν έχετε καθίσει ποτέ σε θέση παραθύρου κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει μια ανεπαίσθητη, μικροσκοπική τρύπα στο κάτω μέρος του τζαμιού. Παρόλο που η ιδέα μιας «τρύπας» σε ένα αεροπλάνο που πετάει στα 35.000 πόδια ακούγεται τρομακτική, η ύπαρξή της είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ασφαλείας.

Η τρύπα που «αναπνέει»

Η επίσημη ονομασία της είναι «τρύπα αναπνοής» (bleed hole). Τα παράθυρα των αεροπλάνων αποτελούνται από τρία στρώματα ακρυλικού υλικού. Η μικρή αυτή οπή βρίσκεται στο μεσαίο στρώμα και ο ρόλος της είναι να εξισορροπεί την πίεση ανάμεσα στην καμπίνα και το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα τζάμια.

Καθώς το αεροπλάνο ανεβαίνει, η πίεση έξω πέφτει δραματικά, ενώ η πίεση στην καμπίνα παραμένει σταθερή. Η τρύπα επιτρέπει στο εξωτερικό (πιο ισχυρό) τζάμι να αναλάβει όλο το φορτίο της πίεσης, διατηρώντας το μεσαίο στρώμα ως «εφεδρικό» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τέλος στο θόλωμα

Εκτός από την πίεση, η τρύπα έχει και έναν πιο πρακτικό ρόλο: εμποδίζει το θόλωμα. Απελευθερώνοντας την υγρασία από το διάκενο μεταξύ των τζαμιών, διασφαλίζει ότι το παράθυρο δεν θα πιάσει πάγο ή υδρατμούς, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ανεμπόδιστα τη θέα πάνω από τα σύννεφα.

