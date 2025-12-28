Το ανεξήγητο κύμα UFO πάνω από την Ουάσινγκτον που μπέρδεψε ακόμη και τον Αϊνστάιν

Ένα από τα πιο παράξενα και αμφιλεγόμενα κεφάλαια στην ιστορία των θεάσεων UFO εκτυλίχθηκε το καλοκαίρι του 1952, όταν οι ουρανοί πάνω από την Ουάσινγκτον γέμισαν άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα και αμερικανικά μαχητικά που προσπαθούσαν να τα αναχαιτίσουν. Περισσότερα από 70 χρόνια αργότερα, το ερώτημα για το τι πραγματικά συνέβη εξακολουθεί να μένει αναπάντητο.

Τις νύχτες εκείνες, χειριστές ραντάρ στο Εθνικό Αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον και στην αεροπορική βάση Άντριους κατέγραφαν στόχους που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν ανεξήγητα. Τα αντικείμενα κινούνταν με τρόπους που δεν ταίριαζαν σε κανένα γνωστό αεροσκάφος της εποχής: σταματούσαν απότομα, άλλαζαν κατεύθυνση με ορθές γωνίες και επιτάχυναν με ταχύτητες αδιανόητες για τα δεδομένα της δεκαετίας του ’50.

Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο. Ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, ο Πόλεμος της Κορέας συνεχιζόταν και ο φόβος σοβιετικής επίθεσης ήταν διάχυτος. Οι αλλεπάλληλες αναφορές για UFO ενίσχυσαν την ανησυχία, τόσο στις στρατιωτικές αρχές όσο και στην κοινή γνώμη.

Η νύχτα της μεγάλης αναχαίτισης

Στις 26 Ιουλίου 1952, δύο αναχαιτιστικά F-94 απογειώθηκαν για να ερευνήσουν τα άγνωστα στίγματα. Ο υπολοχαγός Γουίλιαμ Πάτερσον, βετεράνος πιλότος, ήταν ο πρώτος που πλησίασε τα αντικείμενα. Όπως περιέγραψε αργότερα, τέσσερα φώτα εμφανίστηκαν μπροστά του, αιωρούμενα και ακίνητα.

Καθώς επιτάχυνε, οι ελεγκτές ραντάρ έβλεπαν τα αντικείμενα να αντιδρούν στις κινήσεις του αεροσκάφους του. Σύμφωνα με τις καταγραφές, τα φώτα άρχισαν να τον περικυκλώνουν, φωτίζοντας το πιλοτήριο. Ο Πάτερσον ρώτησε μέσω ασυρμάτου αν έπρεπε να ανοίξει πυρ, χωρίς να λάβει σαφή εντολή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα αντικείμενα εξαφανίστηκαν απότομα, χάνοντας κάθε ίχνος τους από τα ραντάρ.

«Κάτι είδαν»

Το περιστατικό προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και σχολιάστηκε ακόμη και από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο κορυφαίος επιστήμονας είχε δηλώσει: «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δει κάτι. Δεν ξέρω τι είναι».

Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν, δεν προέκυψε ποτέ οριστική εξήγηση. Άλλοι μίλησαν για ατμοσφαιρικά φαινόμενα, άλλοι για τεχνικές παρεμβολές στα ραντάρ, ενώ κάποιοι δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο άγνωστης τεχνολογίας.

Το μυστήριο επιστρέφει

Όπως επισημαίνει σε πρόσφατο αφιέρωμα το CNN, οι αναφορές για ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα στις ΗΠΑ αυξάνονται και πάλι τα τελευταία χρόνια. Πιλότοι καταγράφουν περιστατικά που θυμίζουν έντονα εκείνα του 1952, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις.

«Κάτι υπήρχε τότε στον αέρα και δεν ήταν απλώς ένα φυσικό φαινόμενο», έχει δηλώσει ο ερευνητής Kevin Randle. Επτά δεκαετίες μετά, η υπόθεση των UFO πάνω από την Ουάσινγκτον παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της σύγχρονης αεροπορικής ιστορίας.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Τον κάλεσαν σπίτι τους για φαγητό τα Χριστούγεννα και έμεινε μαζί τους 45 χρόνια