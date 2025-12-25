Γιατί είναι πιο πιθανό να δείτε «εξωγήινους» τα Χριστούγεννα

Δεν είναι μόνο ο Άγιος Βασίλης με το έλκηθρό του που «διασχίζει» τον ουρανό τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με ειδικούς στην ουφολογία, κάθε Δεκέμβριο – και ιδιαίτερα ανήμερα των Χριστουγέννων – καταγράφεται αισθητή αύξηση στις αναφορές για εξωγήινους και αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO).

Το UFO Reporting Centre στις ΗΠΑ καταγράφει σχεδόν κάθε χρόνο άνοδο στις θεάσεις τον Δεκέμβριο, με αποκορύφωμα την 25η Δεκεμβρίου. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο τα Χριστούγεννα του 2021 καταγράφηκαν 75 διαφορετικές αναφορές για ύποπτα φαινόμενα στον ουρανό.

Η «πεζή» εξήγηση πίσω από τις θεάσεις

Ο Christian Stepien, τεχνικός διευθυντής του κέντρου, εξηγεί ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι αναφορές δεν έχουν καμία σχέση με εξωγήινους. Αντίθετα, πρόκειται για πυροτεχνήματα, εορταστικούς φωτισμούς ή εντυπωσιακά light shows που παρερμηνεύονται εύκολα στον νυχτερινό ουρανό.

Ανάλογη εικόνα περιγράφει και ο Ron James από το Mutual UFO Network, επισημαίνοντας ότι παρατηρείται μια σταθερή αύξηση αναφορών δύο φορές τον χρόνο: το καλοκαίρι και την περίοδο των γιορτών. Όπως σημειώνει, αυτό δεν σημαίνει ότι εμφανίζονται περισσότερα ανεξήγητα φαινόμενα, αλλά ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να τα παρατηρήσουν.



Περισσότερος χρόνος, περισσότερη φαντασία

Τον Δεκέμβριο, πολλοί βρίσκονται σε άδεια, κυκλοφορούν περισσότερο εκτός σπιτιού, ταξιδεύουν, συμμετέχουν σε γιορτινές δραστηριότητες και – συχνά – καταναλώνουν αλκοόλ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σηκώνουν πιο συχνά το βλέμμα στον ουρανό.

Σε αυτό προστίθεται και η πολιτισμική «προδιάθεση»: οι ιστορίες για τον Άγιο Βασίλη, τους τάρανδους και τα ιπτάμενα έλκηθρα κάνουν τη φαντασία πιο δεκτική στο απρόσμενο.

Ο ερευνητής Chris Rutkowski τονίζει ότι οι περισσότερες αναφορές αφορούν απλά φωτεινά σημεία. Συχνά περιγράφονται ως «κόκκινες κουκκίδες που κινούνται και ακολουθούνται από άλλα φώτα», κάτι που συνήθως εξηγείται από αστερισμούς, drones ή πυροτεχνήματα.



Η χριστουγεννιάτικη φάρσα στο διάστημα

Η σύνδεση των Χριστουγέννων με «περίεργα» θεάματα δεν είναι καινούργια. Τα Χριστούγεννα του 1965, κατά τη διάρκεια της αποστολής Gemini 6 της NASA, ο αστροναύτης Wally Schirra Jr. ανέφερε ότι εντόπισε ένα ασυνήθιστο αντικείμενο να κινείται στον ουρανό.

Ο συνάδελφός του Thomas Stafford συμπλήρωσε πως έβλεπε ένα «διαστημόπλοιο» με μικρότερα αντικείμενα μπροστά του και έναν πιλότο ντυμένο στα κόκκινα. Το κέντρο ελέγχου ανησύχησε, μέχρι που ο Schirra έβγαλε μια φυσαρμόνικα και άρχισε να παίζει το Jingle Bells, αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο για καλοστημένη χριστουγεννιάτικη φάρσα.



Το συμπέρασμα

Όπως συνοψίζει ο Ron James, τα Χριστούγεννα δεν φέρνουν περισσότερους εξωγήινους. Φέρνουν όμως περισσότερους ανθρώπους σε θέση να παρατηρήσουν, να παρερμηνεύσουν και να αναφέρουν φαινόμενα που πιθανότατα υπάρχουν όλο τον χρόνο. Και μέσα στο γιορτινό σκηνικό, ένα περίεργο φως στον ουρανό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε… διαστημική επίσκεψη.

