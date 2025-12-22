Γάμος - υπερπαραγωγή στην Τουρκία: Η νύφη λύγισε από τα κιλά του χρυσού στη Σανλιούρφα

Τον γύρο των social media κάνουν τις τελευταίες ώρες εικόνες και βίντεο από έναν εντυπωσιακό –και κυριολεκτικά «βαρύ»– γάμο που πραγματοποιήθηκε στη Σανλιούρφα της Τουρκία, με πρωταγωνίστρια μια νύφη που δυσκολεύτηκε να αντέξει το βάρος των χρυσών κοσμημάτων που της φόρεσαν οι καλεσμένοι.

Ο γάμος αφορούσε μέλη της φυλής Ασιρέτι, γνωστής στη νοτιοανατολική Τουρκία για τις πολυτελείς τελετές και την επίδειξη πλούτου. Ο 26χρονος δικηγόρος Kahraman Zülfikar İzol, ανιψιός πρώην βουλευτή του AK Party, παντρεύτηκε την 25χρονη δικηγόρο Nazdar Barzani, με καταγωγή από το βόρειο Ιράκ, σε μια τελετή που θύμιζε σκηνικό χολιγουντιανής υπερπαραγωγής.

Κατά τη διάρκεια του γλεντιού, συγγενείς και φίλοι ανταγωνίζονταν για το ποιος θα προσφέρει τα περισσότερα χρήματα και κοσμήματα, «στολίζοντας» τη νύφη με χρυσές λίρες, βαριά περιδέραια, χρυσή ζώνη, διαμαντένιο δαχτυλίδι και ακόμη και χρυσό στέμμα. Όταν σηκώθηκε να χορέψει, το συνολικό βάρος των κοσμημάτων αποδείχθηκε υπερβολικό, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί μετά από λίγη ώρα να καθίσει, καθώς δεν μπορούσε να σταθεί όρθια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τέτοιου είδους γάμοι αποτελούν παράδοση σε περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπου μεγάλες οικογένειες και φυλές χρησιμοποιούν την τελετή ως τρόπο επίδειξης κοινωνικής ισχύος και οικονομικής ευμάρειας. Ο χρυσός και τα μετρητά θεωρούνται όχι μόνο δώρα, αλλά και σύμβολα τιμής προς το ζευγάρι.

Το συγκεκριμένο γεγονός, ωστόσο, ξεχώρισε ακόμη και για τα τοπικά δεδομένα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως «η νύφη ήταν κυριολεκτικά ντυμένη με περιουσία», ενώ άλλοι στάθηκαν στο εντυπωσιακό –αλλά και ακραίο– μέγεθος της τελετής.

