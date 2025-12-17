Και το μυστήριο συνεχίζεται στο Τρίγωνο των Βερμούδων: Γιγαντιαία υπόγεια δομή που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

Ένα νέο, εντυπωσιακό επιστημονικό εύρημα έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κεφάλαιο στο αίνιγμα των Βερμούδων, όχι αυτή τη φορά με μύθους για εξαφανίσεις, αλλά με δεδομένα που προκαλούν πραγματικό επιστημονικό ενδιαφέρον.

Ερευνητές ανακάλυψαν ένα ασυνήθιστο στρώμα πετρωμάτων πάχους περίπου 20 χιλιομέτρων κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό των Βερμούδων — ένα γεωλογικό χαρακτηριστικό που δεν έχει παρατηρηθεί πουθενά αλλού στον κόσμο.

«Κανονικά, κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό βρίσκεται απευθείας ο μανδύας της Γης. Στις Βερμούδες όμως υπάρχει ένα επιπλέον στρώμα, ενσωματωμένο μέσα στην τεκτονική πλάκα», εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, σεισμολόγος Γουίλιαμ Φρέιζερ από το Carnegie Science στην Ουάσινγκτον.

Η ανακάλυψη αυτή ενδέχεται να δίνει απάντηση σε ένα παλιό γεωλογικό ερώτημα: γιατί οι Βερμούδες βρίσκονται πάνω σε ένα ανυψωμένο ωκεάνιο ύψωμα, παρότι δεν παρουσιάζουν ηφαιστειακή δραστηριότητα εδώ και 31 εκατομμύρια χρόνια.

Μια «σχεδία» κάτω από τον ωκεανό

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ασυνήθιστο στρώμα πιθανότατα σχηματίστηκε όταν, κατά την τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη, υλικό του μανδύα εισχώρησε στον φλοιό και πάγωσε στη θέση του. Το αποτέλεσμα είναι μια γιγαντιαία δομή χαμηλότερης πυκνότητας, η οποία λειτουργεί σαν «σχεδία», ανυψώνοντας τον πυθμένα του ωκεανού κατά περίπου 500 μέτρα.

Το εύρημα αυτό εξηγεί γιατί το ωκεάνιο ύψωμα των Βερμούδων παραμένει ανυψωμένο, σε αντίθεση με άλλα νησιωτικά συμπλέγματα που δημιουργήθηκαν από θερμά σημεία του μανδύα και σταδιακά υποχώρησαν όταν η ηφαιστειακή δραστηριότητα έπαψε.

Το πραγματικό μυστήριο των Βερμούδων

Αν και το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει συνδεθεί με αφηγήσεις για χαμένα πλοία και αεροσκάφη, οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτές οι ιστορίες έχουν υπερβληθεί. Το αληθινό μυστήριο, όπως επισημαίνουν, είναι γεωλογικό.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από σεισμικό σταθμό στις Βερμούδες, καταγράφοντας σεισμούς από όλο τον κόσμο. Με την ανάλυση των σεισμικών κυμάτων, κατάφεραν να «χαρτογραφήσουν» τη Γη σε βάθος έως και 50 χιλιομέτρων κάτω από το αρχιπέλαγος, αποκαλύπτοντας το μοναδικό αυτό στρώμα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στις 28 Νοεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters.

Σύνδεση με την υπερήπειρο Παγγαία

Η γεωλόγος Σάρα Μάτσα από το Smith College, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, σημειώνει ότι η ηφαιστειακή ιστορία των Βερμούδων δείχνει λάβες φτωχές σε πυριτία αλλά πλούσιες σε άνθρακα — ένδειξη ότι το υλικό προέρχεται από βαθιά στρώματα του μανδύα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνθρακας αυτός πιθανότατα ωθήθηκε στον μανδύα όταν σχηματίστηκε η υπερήπειρος Παγγαία, πριν από 900 έως 300 εκατομμύρια χρόνια. Το γεγονός ότι ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι γεωλογικά νεότερος από τον Ειρηνικό ή τον Ινδικό ίσως εξηγεί γιατί οι Βερμούδες παρουσιάζουν τόσο μοναδικά χαρακτηριστικά.

«Το ότι βρισκόμαστε στην καρδιά μιας περιοχής που ανήκε στην τελευταία υπερήπειρο είναι, κατά τη γνώμη μου, βασικό κομμάτι της εξήγησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ένα μοναδικό γεωλογικό εργαστήριο

Ο Γουίλιαμ Φρέιζερ σκοπεύει να εξετάσει και άλλα νησιά παγκοσμίως, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παρόμοιες υπόγειες δομές ή αν οι Βερμούδες αποτελούν πραγματικά μια γεωλογική εξαίρεση.

«Μελετώντας ακραίες περιπτώσεις όπως οι Βερμούδες, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και τις πιο ‘φυσιολογικές’ διεργασίες που συμβαίνουν στη Γη», τονίζει. «Μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τι είναι συνηθισμένο και τι πραγματικά μοναδικό».

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων, λοιπόν, συνεχίζεται — αυτή τη φορά όχι με θρύλους, αλλά με δεδομένα που ίσως αλλάξουν όσα γνωρίζουμε για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη.

Διαβάστε ακόμα: Τουρίστας στις Φιλιππίνες γλίτωσε από θαύμα: Κρατούσε στα χέρια του ένα από τα πιο δηλητηριώδη θαλάσσια πλάσματα