Τουρίστας στις Φιλιππίνες γλίτωσε από θαύμα: Κρατούσε στα χέρια του ένα από τα πιο δηλητηριώδη θαλάσσια πλάσματα

Από καθαρή τύχη γλίτωσε ένας Βρετανός τουρίστας στις Φιλιππίνες, ο οποίος ήρθε σε άμεση επαφή με ένα από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια ζώα στον κόσμο, πιστεύοντας ότι είχε μπροστά του ένα ακίνδυνο και «χαριτωμένο» χταπόδι.

Ο Άντι ΜακΚόνελ κολυμπούσε σε ρηχά νερά όταν εντόπισε ένα μικρό χταπόδι με έντονα χρώματα. Θεωρώντας το αβλαβές, το πήρε στα χέρια του για να το βιντεοσκοπήσει και στη συνέχεια ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση ανησυχία στα social media, καθώς ειδικοί και χρήστες αναγνώρισαν το ζώο ως μπλε-δακτυλιωτό χταπόδι (blue-ringed octopus), ένα είδος που θεωρείται από τα πιο δηλητηριώδη θαλάσσια πλάσματα παγκοσμίως.

Τα μπλε-δακτυλιωτά χταπόδια απαντώνται κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές από την Αυστραλία έως την Ιαπωνία. Παρά το μικροσκοπικό τους μέγεθος, διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο. Όταν αισθανθούν απειλή, το σώμα τους αποκτά έντονο κίτρινο χρώμα και εμφανίζονται μπλε και μαύροι δακτύλιοι, ένα προειδοποιητικό σήμα γνωστό ως αποσηματική χρωμάτωση (aposematic colouration).

Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες που επικαλείται η Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, το δηλητήριο του μπλε-δακτυλιωτού χταποδιού περιέχει τετροδοτοξίνη (TTX), μια νευροτοξίνη που θεωρείται έως και 1.000 φορές πιο θανατηφόρα από το κυάνιο. Ένα μόνο δάγκωμα μπορεί να προκαλέσει παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το δάγκωμα συχνά δεν προκαλεί πόνο, με αποτέλεσμα τα θύματα να μην αντιλαμβάνονται άμεσα τον κίνδυνο και να καθυστερούν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

