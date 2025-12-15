Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί καταδίωξαν αγριογούρουνο σε γειτονιά του Ευόσμου – Απίστευτες εικόνες σε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι της Κυριακής (14/12) η απρόσμενη εμφάνιση ενός αγριογούρουνου σε κατοικημένη περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο από κατοίκους και να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε να κινείται ανεξέλεγκτα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, προκαλώντας ανησυχία στους περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν να περιορίσουν το αγριογούρουνο και να αποτρέψουν τυχόν τραυματισμούς πολιτών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο ήταν ιδιαίτερα νευρικό και δεν ανταποκρινόταν εύκολα στις προσπάθειες ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύντομη καταδίωξη μέσα στη γειτονιά. Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι δείχνουν αστυνομικούς να προσπαθούν με προσοχή να το κατευθύνουν και να το απομονώσουν, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια κανενός.

Τελικά, ύστερα από συντονισμένες κινήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να παγιδεύσουν το αγριογούρουνο, δίνοντας τέλος στο απρόοπτο περιστατικό και επαναφέροντας την ηρεμία στην περιοχή.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση αγριογούρουνων σε αστικές περιοχές να προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επέκταση του αστικού ιστού και η αναζήτηση τροφής οδηγούν συχνά τα άγρια ζώα κοντά σε κατοικημένες γειτονιές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι σε ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να αποφεύγουν την προσέγγιση άγριων ζώων και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε ακόμα: Οι «προφητείες» για το 2026: Σενάρια καταστροφής από τέσσερις μάντεις που επανέρχονται κάθε χρόνο