Οι «προφητείες» για το 2026: Σενάρια καταστροφής από τέσσερις μάντεις που επανέρχονται κάθε χρόνο

Καθώς πλησιάζει το νέο έτος, επανεμφανίζεται το γνώριμο κύμα προβλέψεων από μάντεις, μυστικιστές και πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο της μεταφυσικής. Για το 2026, τέσσερις διαφορετικές φιγούρες –από τη Baba Vanga έως σύγχρονους «διόρατους»– παρουσιάζουν εικόνες ενός κόσμου που εισέρχεται σε περίοδο σκοτεινών αναταράξεων, με γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα και ακόμη και υποτιθέμενες επαφές με εξωγήινους.

Οι προβλέψεις αυτές δεν έχουν επιστημονική βάση, όμως εξακολουθούν να βρίσκουν απήχηση κάθε χρόνο, είτε ως λαϊκό αφήγημα είτε ως αφορμή για συζητήσεις γύρω από το μέλλον.

Baba Vanga: Σύγκρουση, φυσικές καταστροφές και AI εκτός ελέγχου

Η Βουλγάρα μάντισσα, που έχει πεθάνει από το 1996, «συνδέεται» από τους οπαδούς της με μια σειρά προβλέψεων για το 2026:

Παγκόσμια σύγκρουση και πιθανή κλιμάκωση που αγγίζει ακόμη και το σενάριο παγκοσμίου πολέμου.

Σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις και ακραία φαινόμενα, με σημαντικές επιπτώσεις σε ξηρά και κατοικημένες περιοχές.

Οικονομική κρίση μεγάλης έντασης.

Πρωτοκαθεδρία της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ανησυχίες για απώλεια ανθρώπινου ελέγχου.

Επαφές με εξωγήινους, μια από τις συχνές θεματικές που της αποδίδονται.

Νοστράδαμος: Πόλεμοι, επιδημίες και «πύρινη σφαίρα»

Οι στίχοι του Γάλλου αστρολόγου του 16ου αιώνα ερμηνεύονται ξανά για τη νέα χρονιά:

Σκληροί πόλεμοι με εχθρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς στην Ευρώπη.

Επιστροφή «μεγάλης πληγής», που κάποιοι συσχετίζουν με επιδημία.

Κοσμικό φαινόμενο που αναφέρεται ως «πύρινη σφαίρα» – ερμηνευόμενο ως μετεωρίτης ή ακραίο διαστημικό γεγονός.

Athos Salomé: Ηλιακές καταιγίδες και απειλές νέων ασθενειών

Ο βραζιλιάνος μυστικιστής, γνωστός ως «ζωντανός Νοστράδαμος», προβάλλει προβλέψεις για:

Μεγάλη ηλιακή καταιγίδα τον Μάρτιο του 2026, με υποτιθέμενο κίνδυνο για παγκόσμιες διακοπές ρεύματος.

Εντεινόμενες γεωπολιτικές κρίσεις και πιθανή εμπλοκή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μελλοντικούς πολέμους.

Εμφάνιση νέας επικίνδυνης ασθένειας.

Krzysztof Jackowski: Σκοτεινά σενάρια για πόλεμο και οικονομική κατάρρευση

Ο Πολωνός «διόρατος» δίνει μια ακόμη πιο δραματική εκδοχή του 2026:

Αυξανόμενη ένταση στην Ανατολική Ευρώπη με «σημάδια πολέμου».

Παγκόσμια οικονομική ύφεση και διάλυση κοινωνικών δομών.

Ανατροπή πολιτικών συστημάτων και κοινωνικές αναταραχές.

Προβλήματα στο εσωτερικό της Πολωνίας, που συνδέονται με διεθνείς εξελίξεις.



Παρά τη δημοφιλία τους, οι «προφητείες» αυτού του τύπου αποτελούν περισσότερο μυθολογία παρά πρόγνωση. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν νέα –ή αναθεωρημένα– σενάρια που αντανακλούν κυρίως τους σύγχρονους φόβους και όχι τεκμηριωμένες προβλέψεις. Ωστόσο, εξακολουθούν να συναρπάζουν το κοινό και να τροφοδοτούν συζητήσεις γύρω από το μέλλον και τις πραγματικές προκλήσεις που ήδη διαμορφώνονται στον πλανήτη.