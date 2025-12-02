Η πιο στοιχειωμένη υπόγεια σήραγγα του Λονδίνου: Το ζευγάρι που περπατά χέρι–χέρι και εξαφανίζεται

Κρυμμένη κάτω από τα νερά του Τάμεση, η Σήραγγα Πεζών του Γκρίνουιτς –ένας διάδρομος άνω των 120 χρόνων– έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο «στοιχειωμένα» σημεία του Λονδίνου. Παρότι εξωτερικά μοιάζει με ένα απλό πέρασμα για πεζούς και ποδηλάτες, οι αφηγήσεις που συσσωρεύονται στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν μια μυστηριακή, σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα γύρω από το υπόγειο τούνελ.

Στα social media χαρακτηρίζεται «φονικό πέρασμα» και «το πιο κοντινό πράγμα σε σκηνή τρόμου». Το ηχόχρωμα του χώρου –ο διαρκής αντίλαλος από σταγόνες νερού που πέφτουν πάνω σε περισσότερες από 200.000 κεραμικές πλάκες– ενισχύει το αίσθημα απομόνωσης και φόβου για όσους το διασχίζουν.

Η ιστορία πίσω από το τούνελ

Η σήραγγα κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον σερ Αλεξάντερ Μπίνι, με στόχο να προσφέρει στους εργάτες μια ασφαλή διαδρομή κάτω από τον Τάμεση, ώστε να μη χρειάζονται τα ακριβά πλοιάρια της εποχής. Σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι τη χρησιμοποιούν ετησίως, συνδέοντας το Γκρίνουιτς με την περιοχή Isle of Dogs.

Οι εντυπωσιακές γυάλινες είσοδοι στην επιφάνεια προετοιμάζουν τον επισκέπτη για κάτι ιστορικό. Η κατάβαση όμως στη σκοτεινή, σπειροειδή σκάλα αλλάζει αμέσως την ατμόσφαιρα – λες και κάποιος περνά σε έναν διαφορετικό, κλειστοφοβικό κόσμο.

Ο θρύλος του ζευγαριού

Από τις δεκάδες αφηγήσεις, η πιο γνωστή αφορά την εμφάνιση ενός καλοντυμένου άνδρα και μιας γυναίκας, ντυμένων με ρούχα ύστερης βικτωριανής εποχής. Το «στοιχειωμένο ζευγάρι», όπως το αποκαλούν, λέγεται ότι περπατάει χέρι–χέρι στη σήραγγα πριν εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια περαστικών.

Η ταυτότητά τους παραμένει άγνωστη, αλλά παλαιός τοπικός θρύλος υποστηρίζει πως ήταν δύο ερωτευμένοι που πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τον Τάμεση πριν ανοίξει η σήραγγα το 1902. Σύμφωνα με την παράδοση, οι ψυχές τους επιστρέφουν στο πέρασμα που δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους.

Φώτα που τρεμοπαίζουν και ψίθυροι χωρίς πηγή

Το ζευγάρι δεν είναι η μόνη ανεξήγητη εμπειρία. Επισκέπτες αναφέρουν:

φώτα που τρεμοπαίζουν χωρίς προφανή αιτία,

απότομες πτώσεις θερμοκρασίας,

ψιθύρους ή ηχώ φωνών χωρίς να υπάρχει κανείς κοντά,

βήματα πίσω τους, ενώ είναι ολομόναχοι,

την αίσθηση μιας «παρουσίας» που τους ακολουθεί.

Η διαδρομή των περίπου 15 λεπτών μπορεί να μοιάζει καθημερινή για τους κατοίκους, αλλά κάποιοι τουρίστες και περαστικοί βγαίνουν εμφανώς αναστατωμένοι.

Το viral βίντεο στο TikTok

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές μαρτυρίες είναι αυτή της @Shiverdarkhistory, που κατέγραψε την εμπειρία της στο TikTok, κάνοντας το βίντεο viral.

«Αρχίζεις να νιώθεις την κλειστοφοβία και το μόνο που ακούς είναι η ηχώ από ασώματες φωνές. Αν ήμουν μόνη τη νύχτα, θα έτρεχα για να βγω», λέει στην καταγραφή της.