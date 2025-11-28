Απίστευτο περιστατικό στο Περιστέρι: Αγριογούρουνο έκανε πρωινή βόλτα στα στενά της πόλης

Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι του Περιστερίου το πρωί της Παρασκευής, όταν ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε ξαφνικά στους δρόμους της περιοχής, περπατώντας με απόλυτη άνεση ανάμεσα σε πολυκατοικίες και καταστήματα.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο TikTok και έγινε γρήγορα viral, δείχνει το ζώο να κινείται προσεκτικά πάνω στο πεζοδρόμιο, αποφεύγοντας τα διερχόμενα οχήματα — μια εικόνα που θα περίμενε κανείς σε δασικές περιοχές και όχι σε έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους της Αττικής.

Η χρήστης που κατέγραψε το περιστατικό, σχολίασε χιουμοριστικά «Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», με εκατοντάδες χρήστες να αντιδρούν με έκπληξη και γέλιο στα σχόλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο περιπλανήθηκε για λίγα λεπτά στα στενά χωρίς να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο ή ζημιές, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό από πού μπορεί να προήλθε. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά καιρούς σε περιοχές της Αττικής που βρίσκονται κοντά σε δασικούς όγκους, όμως η εμφάνιση αγριογούρουνου στο Περιστέρι θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι πολίτες δεν πρέπει να πλησιάζουν τα ζώα, καθώς μπορεί να τρομάξουν και να γίνουν απρόβλεπτα, αλλά να ενημερώνουν τις αρχές εφόσον το περιστατικό κρίνεται επικίνδυνο.

